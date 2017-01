Conducere interimară la Penitenciarul Poarta Albă

Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă are, începînd de ieri, o conducere interimară, după ce actualul director a fost detaşat pentru o perioadă de trei luni la Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP). „Ministrul a hotărît detaşarea mea la Bucureşti, unde am fost numit în funcţia de director general adjunct al ANP. Voi rămîne acolo timp de trei luni, pînă la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului”, a declarat cms. şef Gelu Dincă. Acesta a precizat că momentan nu se gîndeşte să participe la concursul care va avea loc peste trei luni, însă ia în calcul şi această posibilitate. În locul cms. şef Gelu Dincă, la conducerea penitenciarului din Poarta Albă rămîne cms. şef Viorel Ailincăi, care pînă acum a coordonat Serviciul Siguranţa Deţinerii din cadrul Penitenciarului Spital Poarta Albă. „Am de gînd să duc mai departe proiectele începute aici de cms. şef Dincă, pentru că ar fi păcat ca aceste idei să nu se concretizeze. Lucrez la penitenciarul din Poarta Albă încă din anul 1992, aşa că sunt convins că am experienţa necesară pentru a obţine rezultate bune în următoarele trei luni. Bineînţeles că, în cazul în care cms. şef Dincă şi-ar prelungi mandatul şi ar rămîne la Bucureşti, mi-aş dori să particip la examenul pentru ocuparea funcţiei de director al penitenciarului”, a declarat cms. şef Viorel Ailincăi.