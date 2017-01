Conducerea ANAF, acuzată că a blocat restituirile de sume către agenţii economici

Preşedintele ANAF, Daniel Chiţoiu, a declarat, ieri, că a dat o dispoziţie şefilor din teritoriu să analizeze mai atent cererile de rambursare, foarte numeroase la finele anului, şi nu să stopeze plăţile către firme, aşa cum a afirmat Sebastian Bodu, fost şef al instituţiei. \"Am dat într-adevăr o dispoziţie să fie analizată toată documentaţia şi să nu se mai facă rambursări masive, în grabă, pe final de an, aşa cum s-a întîmplat în 2005 şi în 2006\", a explicat şeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Bodu, care în prezent este membru în Comisia Naţională de Strategie a PD-L şi europarlamentar, susţine că are \"informaţii certe conform cărora actuala conducere a ANAF a dat dispoziţie verbală tuturor directorilor Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice judeţene să blocheze orice restituire de sume datorate agenţilor economici, fie ei mici, mijlocii sau mari\".

Fostul preşedinte al ANAF afirmă că, astfel, firmele nu îşi mai pot recupera, cel puţin pînă la sfîrşitul acestui an, sumele datorate de stat cu titlu de rambursări aferente operaţiunilor de export, investiţii şi altele. Potrivit lui Bodu, finanţele publice sînt obligate să restituie aceste sume atunci cînd agenţii economici o cer îndreptăţit, refuzul statului constituind o încălcare gravă a legii. \"Scopul pentru care conducerea ANAF nesocoteşte normele juridice, în dispreţul profund al celor care duc povara fiscală a bugetului de stat, este unul meschin şi populist: vrea să raporteze la sfîrşitul anului o colectare a creanţelor bugetare cît mai apropiată de programul privind încasările\", susţine Bodu, potrivit căruia fiscul nu a reuşit să-şi atingă cotelele fixate pentru colectarea taxelor şi impozitelor şi urmăreşte \"să cosmetizeze situaţia proastă printr-un procedeu care, într-un limbaj mai puţin academic, se numeşte japcă\". \"Situaţia este deosebit de gravă deoarece plasează arbitrariul şi bunul plac politic în economia de piaţă, fapt care afectează raporturile dintre stat şi sectorul privat\", precizează Bodu. El susţine de asemenea că astfel este încălcată în mod flagrant Constituţia conform căreia creanţele asupra statului sînt garantate. Fostul preşedinte ANAF le cere agenţilor economici care au de recuperat bani ca, în cazul în care ANAF nu va intra în legalitate, să ignore ameninţările pe care le-au primit şi să se adreseze justiţiei.