Conducerea FC Farul a concediat jumătate din angajaţi

După un tur de campionat mult sub aşteptări, conducerea grupării de pe litoral a luat măsuri drastice. În aşteptarea crizei financiare mondiale, oficialii Farului au decis să economisească fiecare leu şi au modificat drastic organigrama clubului. Astfel, după ce au trimis pe lista de transferuri nouă jucători, conducătorii “rechinilor” au concediat jumătate dintre angajaţii clubului, pe motiv că nu-şi justificau salariile obţinute. “Am ajuns la concluzia că, indiferent dacă vine sau nu criza financiară şi sîntem obligaţi să nu mai cheltuim nejustificat, s-au depăşit orice limite ale bunului simţ. Am avut surpriza, după ce am analizat organigrama clubului şi am văzut atribuţiunile personalului, să observ că există ajutori de ajutori. Astfel, din 87 de persoane au rămas doar 45, referindu-mă doar la personalul administrativ şi la angajaţii Centrului de copii şi juniori, dar oricum sînt prea mulţi, mai ales că cele mai multe lucrări de la baza sportivă le facem pe baza unor contracte cu terţi. Nu am nimic cu nimeni, dar trebuie să-şi cîştige fiecare pîinea, iar lucrurile au cam ieşit din normalitate. Mai sînt şi alţi angajaţi, care au primit termene limită”, a spus preşedintele Comitetului Director al FC Farul, Gheorghe Bosînceanu.

Printre cei afectaţi se află şi doi dintre antrenorii cu vechime la Centrul de copii şi juniori, Constantin Mareş şi Ionel Melenco, aceştia pierzîndu-şi statutul de prestatori de servicii pentru a deveni doar colaboratori. “Am luat decizia pe baza performanţelor înregistrate în ultimii opt ani, de cînd sînt eu la club. Antrenorilor li s-a asigurat un buget stabil şi condiţii de pregătire, iar Farul nu are niciun jucător la prima echipă care să fie titular de drept şi să provină de la propriul Centru de copii şi juniori. În plus, fiecare antrenor trebuie să aibă o echipă de juniori mari şi una de copii, iar aceştia nu aveau”, a explicat oficialul Farului.

“Eu am rămas doar colaborator. Probabil că din cauza crizei a intrat şi domnul Bosînceanu în criză şi a disponibilizat mai mulţi angajaţi, iar eu, care sînt pensionar, am şi alt venit. Nu cred că din cauza performanţelor, pentru că grupa mea de copii a obţinut doar victorii în acest an, are 117 goluri marcate şi doar unul singur primit. Dacă nu sînt jucători autohtoni la prima echipă, nu înseamnă că Mareş este de vină. Au fost alţii care au condus Centrul de copii şi juniori, au existat şi alte interese”, a replicat Constantin Mareş. “Mie mi s-a spus că se restructurează clubul şi s-a luat în considerare faptul că am şi alt venit. Nu poate fi vorba de lipsa de performanţă, pentru că grupa mea de copii merge foarte bine”, a răspuns Melenco, profesor la Facultatea de Educaţie fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Ovidius”. Următorul pe listă pare a fi Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului urmînd să devină pensionar peste trei luni.

“Rechinii” mizează pe tineret

Şi restructurarea lotului are o legătură strînsă cu criza financiară, majoritatea jucătorilor la care s-a renunţat, Vlas, Farmache, Şchiopu, Maxim, Cruceru, Marius Nae şi Gosic, de la prima echipă, Tibor Moldovan şi Florin Neaga, de la echipa a doua, avînd contracte costisitoare. În locul lor, Farul va merge cel mai probabil pe mîna tinerilor fotbalişti proveniţi din Centrul de copii şi juniori, care au fost împrumutaţi la echipe din ligile inferioare. “Dacă tot nu am obţinut rezultate cu jucători aduşi pe bani mulţi din alte zone, mai bine dăm şansa celor tineri să joace. Sîntem în discuţii pentru transferul unor jucători, dar vor fi aduşi şi cei care au fost împrumutaţi la alte echipe”, a explicat preşedintele Comitetului Director al FC Farul. În acest sens, ieri a avut loc o şedinţă la care au participat membrii conducerii administrative şi stafful tehnic. Întîlnirea ar fi trebuit să fie urmată de o conferinţă de presă, dar oficialii clubului au anulat-o, motivînd că nu există noutăţi faţă de declaraţiile făcute anterior.