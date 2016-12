Conducerea hotelului „Apolo” ignoră legea drepturilor de autor

Puţini proprietari de restaurante, hoteluri, terase şi cluburi cunosc legea drepturilor de autor şi ştiu că pentru a putea difuza muzică au nevoie de licenţă. Pentru a remedia acest lucru, inspectorii Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), împreună cu lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, au demarat un control pe litoral, pentru a informa agenţii economici despre obligaţiile pe care le au şi de a le solicita să obţină licenţa pentru a putea funcţiona în legalitate. Primul pe lista obiectivelor vizate a fost hotelul „Apolo”, unde inspectorii au mai avut probleme şi în trecut. „Am făcut o verificare a unităţii de cazare acum trei săptămîni şi am constatat că se difuza muzică ambientală. Am solicitat să vorbesc cu administratorul pentru a soluţiona problema, dar am fost poftit să ies afară. Mai mult, pentru a se convinge că le urmez „sfatul”, am fost însoţit pe drumul spre ieşire de bodyguarzii care asigură paza unităţii”, a declarat inspectorul UPFR Gelu Nes. Nici de această dată lucrurile nu au stat altfel. Deranjaţi de prezenţa presei, bodyguarzii i-au poftit pe ziariştii prezenţi să părăsească incinta hotelului. La doar cîteva minute, inspectorul UPFR a avut aceeaşi soartă, fiind din nou excortat afară de bodyguarzi. „Nu s-a ajuns la niciun rezultat. Angajaţii hotelului au refuzat să ne prezinte documentele solicitate. Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor au întocmit un dosar penal urmînd ca, în cursul săptămînii viitoare, administratorul unităţii să se prezinte la sediul IPJ cu toate documentele. Pînă la urmă nu vor avea de ales şi vor trebui să obţină licenţă dacă vor să difuzeze muzică”, a precizat inspectorul Nes. De la hotelul „Apolo”, inspectorii s-au deplasat la restaurantele şi terasele din zona Cazino Mamaia. „Am mai controlat un restaurant şi un magazin de haine care difuza muzică ambientală. Nu aveau licenţă, dar au fost foarte receptivi la ceea ce am avut de spus şi au completat cererea pe propria răspundere prin care solicită obţinerea licenţei de difuzare a muzicii”, a afirmat Gelu Nes. Controlul reprezentanţilor UPFR continuă.