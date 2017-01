Conducerea MapN, şcolită la Harvard pe banii ministerului

Începînd cu anul 2005, Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a plătit studii şi diurne la Harvard în valoare de aproape 11.000 de dolari pentru fiecare dintre angajaţii trimişi să urmeze cursul de două săptămîni din domeniul securităţii internaţionale. Astfel, în anul 2009, MApN l-a trimis la Harvard pe secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, Ioan Aurel Lascu. El a participat la cursul dedicat securităţii naţionale şi internaţionale în perioada 8 august-23 august. Pentru fostul secretar de stat Corneliu Dobriţoiu, care a absolvit în 2008 cursul „Leaders in Development Managing political and Economic Change Program”, MApN a cheltuit 9.500 de dolari. Un alt curs la care au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Apărării a fost cel în domeniul „Securităţii Mării Negre”. Astfel, în perioada 2-29 martie 2009, cursul a fost frecventat de actualul secretar de stat pentru Politica de Apărare şi Planificare din MApN, Viorel Oancea, pentru care ministerul a cheltuit 2.104 de dolari. În perioada 12-29 aprilie 2004 a fost trimis, la acelaşi curs, generalul Nicolae Alexandru Cotoară, care la acea dată era director adjunct al Direcţiei Integrare Euroatlantică şi Relaţii Militare Internaţionale. În prezent, Cotoară este şef al Direcţiei Cooperare Internaţională în Domeniul Apărării.

Cursuri frecventate de membri ai familiilor regale

Cursurile la care au participat angajaţii din ministerul român sînt frecventate, potrivit site-ului Universităţii Harvard, de generali, amirali, membri ai Congresului SUA, invitaţi străini de rang înalt - şefi de state, membri ai familiilor regale, dar şi persoane cu funcţie de decizie ai Parlamentelor şi Guvernelor mai multor ţări din Europa, America şi Asia. Tot potrivit site-ului Universităţii J.F. Kennedy School of Government, Harvard, cursul dedicat securităţii naţionale şi internaţionale se adresează unor oficiali cu funcţii de răspundere importante în acest domeniu. Cu toate acestea, lista participanţilor români la cursurile privind securitatea a fost deschisă, în 2005, de generalul-maior Tudor Munteanu, care la acea vreme era locţiitor al Secretarului de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul. Astfel, MApN l-a trimis pe generalul Munteanu, în perioada 21 august-2 septembrie 2005, la cursul „Senior Executives in National and International Security“. În perioada 19 iulie-3 august 2007, MApN a trimis-o la cursuri de securitate pe Georgeta Gavrilă, secretar general al ministerului. Conform site-ului MApN, Secretariatul General al ministerului are „atribuţii în realizarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat, gestionarea ansamblului relaţiilor şi circulaţia documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister şi autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, persoanele juridice şi fizice, monitorizarea, elaborarea şi transmiterea principalelor raportări periodice prevăzute de reglementările în vigoare”. Din anul 2005, şapte angajaţi ai Ministerul Apărării Naţionale au urmat cursurile de securitate organizate de Harvard.