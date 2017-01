Conducerea RADET București a demisionat

Conducerea RADET anunță că a demisionat, după ce Primăria Capitalei a cerut acest lucru, cei care și-au prezentat demisiile fiind Gabriel Dumitrașcu, președintele Consiliului de Administrație al RADET și alți patru membri, directorul general al regiei părăsind funcția începând cu luna septembrie

Mandatele conducerii Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET) au început în urmă cu 15 luni și ar fi urmat să se încheie în anul 2019, însă joi, președintele Consiliului de Administrație al Regiei, Gabriel Dumitrașcu, a anunțat demisia conducerii. Astfel, atât președintele consiliului cât și alți patru membri și-au anunțat demisiile, directorul general al companiei, Valentin Vițalariu, anunțându-și demisia începând cu luna septembrie.

"Din Primăria Capitalei ni s-a cerut demisia, nouă, celor din Consiliul de Administrație. Viceprimarul Bădulescu ne-a cerut demisia. Senzatia mea e ca ELCEN vrea sa pună mâna pe RADET. Am decis să demisionăm pentru că nu mai exista comunicare. În 30 de zile RADET nu va mai putea cheltui nimic. Suntem în luna a șaptea, intrăm în a opta și nu a fost aprobat încă de Consiliul General al Municipiului București bugetul RADET. 80% din rețea e veche de peste 40 de ani, colapsul poate poate apărea oricând la nivelul Bucureștiului. Intrarea în insolvență a RADET e una din solutțiile pe care am luat-o în calcul. Nivelul datoriei RADET, 3,6 miliarde de lei, poate fi scăzut în trei ani de insolvență. Noi nu am putut cere insolvența că e în atribuțiile consiliului general. Simțim că jocurile se fac în afara RADET. Marcel Nicolaescu (n.r directorul ELCEN) a zis textual "o să conduc eu RADET prin oamenii mei și o să vedeți că o să meargă bine." Demisia era ultimul gest pe care îl puteam face pentru a atrage atenția asupra gravității situației", a declarat în cadrul unei conferințe de presă Gabriel Dumitrașcu, președinte al Consiliului de Administrație RADET.