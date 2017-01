Conducerea Spitalului Judeţean Constanţa promite condiţii mai bune în unitatea medicală

Acordarea celui de-al 13-lea salariu a stîrnit în acest an nemulţumirea salariaţilor din sistemul sanitar constănţean, care au ameninţat în repetate rînduri cu declanşarea unor mişcări de protest. Dacă în unele spitale - puţine la număr - premiul anual a fost acordat deja, în cea mai mare unitate spitalicească din judeţ nu au existat bani pentru aşa ceva. După o jumătate de an în care au fost momite cu promisiuni privind acordarea drepturilor legale, cadrele medicale din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa vor intra în posesia banilor cuveniţi. Reprezentanţii instituţiei medicale au precizat că salariaţii vor primi banii pînă la sfîrşitul acestei săptămîni. Mai mult, directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa, dr. Liviu Mocanu, a precizat că începînd de la 1 septembrie, bugetul spitalului constănţean va fi suplimentat cu patru miliarde de lei vechi. "Avînd în vedere că unitatea spitalicească a încheiat semestrul cu profit, am decis acordarea acestei sume neangajate. Consider că în cele patru luni care au mai rămas pînă la sfîrşitul anului nu vor mai exista probleme referitoare la plata celui de-al 13-lea salariu. Aşteptăm ca angajaţii să nu se mai plîngă şi să îşi respecte obligaţiile asumate prin contractele de muncă", a declarat dr. Liviu Mocanu. Dacă pînă acum directorul SCJU, dr. Tiberiu Ioan Tofolean, a invocat de fiecare dată lipsa banilor pentru achitarea drepturilor legale către salariaţi, totuşi, managerul spitalului nu pare prea încîntat de majorarea veniturilor instituţiei. "La un buget lunar de peste 60 de miliarde de lei, un venit de circa un miliard nu reprezintă mare lucru. Nu spun că banii nu sînt bineveniţi, însă ne vor ajuta pentru desfăşurarea unor lucrări în Unitatea de Primiri Urgenţe, reabilitarea service-urilor şi a sistemului de încălzire, dar şi la achiziţionarea de instrumente medicale", a declarat Tofolean. Ţinînd cont de faptul că "managerul de nota 7" a îmbrăţişat linia urmată de şeful său ierahic, ministrul Eugen Nicolăescu, şi promite cîte în lună şi în stele, însă instituţia condusă de Tofolean oferă condiţii ca într-un spital de campanie, este greu de crezut că promisiunile acestuia se vor materializa vreodată.