Conducerea SRI, acuzată de acte de corupţie

Generalul în rezervă şi fostul şef al SPP Dumitru Iliescu a declarat, sâmbătă, că a primit informaţii despre \"grave acte de corupţie\" ale unor responsabili SRI şi le-a dezvăluit unui procuror de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). El spune că, după acest episod, Serviciul Român de Informaţii (SRI) l-a monitorizat sub pretextul că ar fi plănuit o lovitură de stat. \"A apărut la un moment dat o situaţie în care cineva a venit la mine şi mi-a adus la cunoştinţă nişte fapte grave de corupţie în care erau implicaţi cei din conducerea SRI”, a susţinut generalul în rezervă, adăugând că a povestit tot ce aflase unui procuror al DNA pentru a nu fi acuzat de tăinuire a informaţiilor, iar în schimb s-a dispus interceptarea convorbirilor sale. El nu a dorit, însă, să dezvăluie ce persoane din SRI ar fi săvârşit faptele de corupţie. \"Deocamdată n-o să nominalizez. Eu am spus că e vorba de conducerea SRI şi mă opresc la această afirmaţie. Voi face demersurile necesare, dar nu în această etapă, ci într-o etapă ulterioară\", a arătat el. Rugat să clarifice cel puţin faptele de corupţie ale respectivilor, Iliescu a declarat că este vorba de contracte pe care persoanele în cauză le-au realizat cu diverse persoane şi în urma cărora şi-au luat \"comisioane serioase\". \"E vorba de servicii care au fost plătite cu sute de mii de dolari pentru contractele respective\", a explicat fostul şef al SPP. Generalul a negat că ar fi avut informaţiile privitoare la actele de corupţie din SRI de la un Serviciu de informaţii paralel, pe care l-ar patrona. \"Acel Serviciu de informaţii paralel despre care spuneţi dvs. nu există. Sunt aberaţii. SRI m-a monitorizat aproape doi ani de zile. Şi ei (n.r. - SRI) ştiu foarte bine că acest Serviciu paralel nu există, pentru că m-au monitorizat permanent; ei ştiu toate legăturile, ştiu că aşa ceva nu a funcţionat. Însă au lăsat să se speculeze această chestiune pentru că le convenea acest lucru\", a mai spus generalul în rezervă.