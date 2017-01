Conducerea Tarom, acuzată de management defectuos

PIERDERI COLOSALE Departamentul transporturi şi infrastructură al PSD a lansat, printr-un comunicat de presă, o serie de acuze dure la adresa companiei Tarom. PSD semnalează problemele pe care le are compania Tarom din cauza „managementului defectuos şi al dezinteresului Ministerului Transporturilor faţă de singura companie aeriană de stat a României”. „Aşa cum am avertizat de nenumărate ori, compania Tarom se apropie de un colaps financiar, fiind în al patrulea an consecutiv în care înregistrează pierderi colosale. Conform situaţiilor financiare, în 2010, Tarom a înregistrat o pierdere de 332,48 milioane de lei (79,97 milioane de euro), în creştere cu 41,6% faţă de anul 2009, când s-au raportat pierderi de 234,69 miloane de lei. În cei doi ani de mandat cât a fost la conducerea companiei aeriene de stat, Ruxandra Brutaru, protejata tuturor miniştrilor PDL ai Transporturilor şi a lui Traian Băsescu, a produs pierderi record, de 136 de milioane de euro”, se arată în comunicatul PSD.

NIMENI RĂSPUNZĂTOR Social democraţii mai semnalează faptul că o altă problemă majoră o constituie întârzierea cu care se prezintă, în fiecare an, situaţiile financiare ale companiei, în mod voit, pentru a se ascunde situaţia reală şi pentru a se găsi cât mai multe justificări la dezastrul în care se află compania, de când PDL a preluat conducerea Ministerului Transporturilor. „Situaţia gravă este cauzată de contractele dezavantajoase pentru compania TAROM, încheiate de fosta conducere, de amatorismul şi lipsa de pricepere a Ruxandrei Brutaru, de interesele personale ale acesteia, dar şi de ignoranţa Ancăi Boagiu, care, în ciuda sesizărilor repetate ale Departamentului pentru Transporturi al PSD, a refuzat să adopte măsurile necesare şi să destituie conducerea incompetentă a Tarom”, se mai precizează în comunicat. Pe de altă parte, departamentul pentru Transporturi şi Infrastructură al PSD cere ministrului Anca Boagiu să îşi asume răspunderea pentru situaţia financiară gravă în care se află compania Tarom şi cere să dispună sancţionarea vinovaţilor şi recuperarea pierderilor. „Conducerea Ministerului Transporturilor trebuie să explice de ce, după patru ani de pierderi colosale, nu este nimeni tras la răspundere şi de ce doar cetăţenii României trebuie să suporte costurile incompetenţei şi intereselor de partid ale PDL, sub forma concedierilor, scumpirilor, condiţiilor tot mai restrictive de acces la învăţământ şi sănătate”, au precizat social democraţii.