Conducerea Viitorului, dezamăgită de jucători

Evoluţiile sub aşteptări din ultima perioadă ale formaţiei de seniori a Academiei “Gheorghe Hagi“, care nu a mai câştigat un meci oficial din etapa a 2-a, au nemulţumit conducerea clubului. Pentru moment nu se va aplica nicio sancţiune, însă jucătorii vor trebui să-şi revizuiască prestaţiile din ultima perioadă şi să demonstreze încrederea acordată în vară, la semnarea contractelor de joc. „Din păcate, unii dintre jucătorii care au venit cred că aşteaptă să le crească barba la Viitorul. Noi le oferim unele dintre cele mai bune condiţii pe care le-ar putea avea la o echipă din Liga a II-a, însă, din păcate, pentru moment, ei nu răsplătesc prin evoluţii acest lucru. În vară am început un proiect pentru formarea unei formaţii puternice, dar din păcate deocamdată acest lucru nu s-a reuşit. Suntem dezamăgiţi de toţi jucătorii, nu doar de cineva anume. Îngrijorător este că o parte dintre jucătorii care au dezamăgit au o mare experienţă. Este vorba de Cristocea, care a jucat şi în Liga Campionilor, cu Steaua, Vlas, Păcuraru sau Larie, care au evoluat în urmă cu câţiva ani în finala Cupei Intertoto (n.r - 2006), în acel meci Farul - Auxerre, scor 1-0, de la Constanţa. Din păcate, în loc să progreseze de atunci, ei au stagnat sau chiar au regresat, iar acest lucru ridică unele semne de întrebare. Dacă se va continua în acest mod, în iarnă ne-am putea despărţi de câţiva jucători. Suntem dezamăgiţi de toţi jucătorii, nu doar de cei de la Farul. Noi am tras un semnal de alarmă încă de la meciul cu Farul, când am observat greşelile din apărare, însă am ajuns înaintea etapei a 8-a şi nu suntem deloc unde am fi dorit. Aşteptăm meciul cu Brăila de sâmbătă, care ar putea fi o primă ocazie pentru jucători de a mai şterge din impresia lăsată în ultima perioadă“, a declarat preşedintele Academiei “Gheorghe Hagi“, Paul Peniu.

AMICAL CU MANGALIA. Astăzi, de la ora 11.00, pe unul din terenurile bazei sportive ale Academiei “Gheorghe Hagi“, FC Viitorul va întâlni într-o partidă de verificare pe Callatis Mangalia, liderul Seriei a II-a din Liga a III-a la fotbal. Va fi un test util pentru ambele echipe, Viitorul pregătind confruntarea cu CF Brăila, din etapa a 8-a a Ligii a 2-a, iar Callatis meciul cu Partizanul Merei, din aceeaşi etapă a Ligii a III-a.