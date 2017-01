Conferinţă internaţională de chimie

Universitatea „Ovidius” Constanţa găzduieşte, astăzi, a V-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „CHIMIA 2012 - Noi tendinţe în chimia aplicată” (New trends in applied chemistry). Manifestarea este organizată de Departamentul de Chimie şi Inginerie Chimică al Facultăţii de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului din cadrul Universităţii „Ovidius”. La conferinţă s-au înscris cu lucrări prestigioase peste 70 de cadre universitare şi cercetători din ţară şi din străinătate. Până pe 26 mai, evenimentul reuneşte sub aceeaşi cupolă specialişti de marcă din domeniu, cadre didactice prestigioase, care, prin activitatea lor de cercetare, producţie şi diseminare, urmăresc acelaşi scop, de îmbunătăţire a calităţii vieţii.