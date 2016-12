Conferinţă internaţională la Constanţa

Reprezentanţii Universităţii Maritime Constanţa şi cei ai Universităţii „Politehnică” Bucureşti - Centrul de Cercetare pentru Optoelectronică, participă începând de astăzi şi până pe 29 august, la cea de-a cincea ediţie a Conferinţei Internaţional „Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies, ATOM-N 2010”. „Scopul conferinţei este de a oferi un forum interdisciplinar pentru profesori, cercetători, ingineri şi studenţi, să raporteze rezultate, îmbunătăţiri şi măsuri noi pentru educaţie, cercetare şi dezvoltare în activitatea de materiale avansate, nanotehnologii şi optoelectronică”, a declarat secretarul ştiinţific din cadrul Senatului UMC, conf. univ. dr. ing. Violeta Ciucur. La ediţia din acest an participă 88 de profesori, cercetători, ingineri şi studenţi, dintre care 21 de participanţi sunt din străinătate.