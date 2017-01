Conferinţă internaţională la Universitatea „Ovidius”

Universitatea constănţeană „Ovidius” găzduieşte, până pe 2 iulie, conferinţa ştiinţifică internaţională „Metode avansate ale termodinamicii şi mecanicii cuantice de mai multe corpuri pentru sisteme mezoscopice” (MESO - 2011). Manifestarea, desfăşurată sub egida Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Bucureşti-Măgurele, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Universităţii „Ovidius” din Constanţa, are ca obiectiv principal dialogul interdisciplinar al unor specialişti din diverse domenii ale fizicii sistemelor mezoscopice, de la materia condensată de scala nanoscopică până la fizica nucleară. La lucrări participă lideri ştiinţifici din domeniile abordate de universităţi de prestigiu din Franţa, Germania, Spania, Finlanda, Suedia, Norvegia, Statele Unite ale Americii şi România. În cadrul conferinţei vor fi prezentate, diseminate şi promovate cele mai recente rezultate ale cercetării ştiinţifice din diverse domenii, cum ar fi: statistică cuantică, incluzând statistică fracţionară, transport cuantic, tranziţii de fază, sisteme superfluide şi supraconductoare, disipare cuantică, zgomot cuantic, decoerenţă, sisteme cuantice deschise etc.. Conferinţa are rolul de a creşte gradul de integrare a cercetării româneşti în programele internaţionale şi va conduce la mărirea vizibilităţii ştiinţifice a cercetătorilor români.