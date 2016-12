Conferinţa ONU despre Dezvoltare Durabilă are imn românesc

SUCCES… DE VIITOR Milena Paraschiv şi Radu Popescu sunt două nume care vor răsuna la Conferinţa ONU despre Dezvoltare Durabilă, ce va avea loc între 20 şi 22 iunie, la Rio de Janeiro, în Brazilia. Cei doi adolescenţi reprezentând România au ieşit învingători în votarea online la nivel mondial din cadrul concursului Rio+20 Global Youth Music Contest, la categoria 15 - 30 de ani. Concursul, în anticiparea conferinţei ONU de la Rio de Janeiro, s-a adresat tinerilor de pretutindeni, încurajându-i să exprime, prin muzică, mesaje legate de viitor şi eforturile ce trebuie făcute pentru menţinerea condiţiilor de mediu şi de viaţă din prezent. În România, concursul a fost coordonat şi implementat de Rotaract Triumph Bucureşti, având ca parteneri Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, UNDP România, WWF România, Districtul Rotaract 2241 şi Fundaţia Scheherazade. Câştigătorii la nivel naţional au fost susţinuţi mai departe prin voturi online şi în competiţia internaţională, unde s-au confruntat cu melodii din peste 60 de ţări de pe toate continentele, înscrise pe platforma online www.global-rockstar.net..

Pe data de 18 mai, la încheierea votării, videoclipul de 3,53 minute intitulat ”Open Your Eyes” a ieşit învingător, cu 8.902 voturi, fiind urmat în clasament de melodia ”We Are One” din Belarus, cu 5.008 voturi, cântată de Daria Isakovich, pe muzica scrisă şi aranjată de Dmitri Goroşkov şi, pe locul trei, de cântecul ”Possivel E”, cu 3.162 de voturi, reprezentând Portugalia, cântat şi scris de Margarida Galvao. De altfel, la categoria sub 15 ani, locul întâi a fost câştigat de Portugalia, cu piesa ”Meu Planeta Azul”, interpretată de Corul de Copii din Santo Amaro de Oeiras, după muzica semnată de Carlos Gutkin şi aranjată de Yara Gutkin şi versurile Ritei Fouto. România a obţinut un onorant loc cinci în această categorie, cu piesa ”Heal this Place”, compusă şi cântată de Irina Muntean şi Ioana Rucsanda din Braşov, cu 5.543 de voturi. O compilaţie în care sunt incluse 22 dintre piesele care au primit cele mai multe voturi va fi lansată pe data de 22 iunie, la încheierea Summit-ului Rio+22.

UN LOC MAI BUN Cei doi tineri români vor participa la Conferinţa ONU de la Rio de Janeiro, unde vor interpreta live melodia câştigătoare, reprezentând mesajul tinerilor de pretutindeni. Muzica şi versurile piesei ”Open Your Eyes” au fost compuse de Milena Paraschiv şi Radu Popescu. Mesajul acestei piese, care evidenţiază frumuseţile naturii şi ale peisajelor din ţara noastră, este de a face planeta un loc mai bun pentru fiecare dintre noi care trăim în prezent, dar mai ales pentru generaţiile viitoare şi de a-i determina pe toţi să aprecieze Terra şi condiţiile de viaţă şi de mediu pe care le oferă. Alături de cei doi, la filmarea şi montarea videoclipului şi-au mai dat concursul Sebastian Idiţă ca regizor, Vlad Ciontescu şi Sergiu Cosmin Roşu, cameraman, respectiv suport adiţional, toţi elevi ai Colegiului Naţional Mihai Eminescu din Petroşani. Milena Paraschiv este elevă în clasa a lX-a şi urmează cursuri de canto la Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani, sub îndrumarea profesorului Eugen Muntean. La rândul său, Vlad Ciontescu este în clasa a X-a, iar pasiunea pentru artă, fotografie şi film s-a conturat prin lucrări de artă şi expoziţii. În cinstea acestor tineri talentaţi şi a victoriei României, Rotaract Triumph Bucureşti a organizat, ieri, o petrecere la un local din capitală, unde piesa a fost cântată live.