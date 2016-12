Conferinţa Ştiinţifice Internaţională „SpeD” - „Speech and Dialogue”, la UMC

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Universitatea „Politehnică” Bucureşti, Secţia de Ştiinţe şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Academiei Române, Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi şi Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC), în cooperare cu două instituţii internaţionale de prestigiu: EURASIP „The Europea Association for Signal and Image Processing” şi IEEE „The Institute of Electrical and Electronics Engineers” organizează la UMC, începînd de ieri şi pînă pe 21 iunie, cea de-a cincea ediţie a Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „SpeD” - „Speech and Dialogue”. Domeniul abordat este prelucrarea limbajului vorbit şi dialogul persoană - calculator, scopul principal al conferinţei fiind acela de a reflecta tendinţele actuale în acest domeniu ştiinţific de mare interes. În acelaşi timp, conferinţa îşi propune să reunească cercetători de prestigiu din ţară şi din străinătate, atît din mediul academic, cît şi din cercetare şi industrie. Nu în ultimul rînd, conferinţa încearcă să evalueze şi, în acelaşi timp, să încurajeze cercetarea românească în domeniile tehnologiei vorbirii şi dialogului evoluat persoană - calculator. Este de remarcat faptul că în cadrul ediţiei din acest an sînt evidenţiate o serie de tendinţe actuale din cadrul acestei arii de cercetare: recunoaşterea şi înţelegerea vorbirii, generarea limbajului vorbit, dialogul natural persoană - calculator, aplicaţii ale sintezei automate a vorbirii în telecomunicaţii, prelucrări moderne de semnal vocal şi audio. Prima ediţie a acestei Conferinţe s-a desfăşurat în anii \'80. După anul 2000, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Bucureşti, împreună cu academicianul Mihai Drăgănescu (fost preşedinte al Academiei Române), au reluat activitatea de organizare a acestei conferinţe, avînd în vedere importanţa crescîndă a domeniului tehnologiei vorbirii, dar şi contribuţiile semnificative ale cercetătorilor români în acest domeniu. Ca atare, conferinţa şi-a reluat practic activitatea în anul 2003, cea de-a doua ediţie avînd loc la Bucureşti, şi a continuat apoi din doi în doi ani: ediţia a treia la Cluj Napoca, în 2005, ediţia a patra la Iaşi, în 2007, ediţia a cincea avînd loc în acest an la Constanţa. Principalii organizatori ai conferinţei sînt: prof. dr. ing. Corneliu Burileanu, prorector al Universităţii „Politehnica” Bucureşti şi prof. dr. ing. Horia-Nicolai Teodorescu, prorector al Universităţii Tehnice din Iaşi. De asemenea, din cadrul Comitetului de organizare al conferinţei fac parte prof. dr. ing. Cornel Panait, rector al Universităţii Maritime din Constanţa şi prof. dr. ing. George Căruntu, decan al facultăţii de Electromecanică din cadrul Universităţii Maritime din Constanţa. Trebuie precizat totodată faptul că din Comitetul Ştiinţific al conferinţei „SpeD 2009” fac parte personalităţi recunoscute din mediul academic şi cercetare, atît din ţară, cît şi din străinătate (Franţa, SUA, Austria, Ungaria).