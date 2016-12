Conferință-concert despre muzica în exil

Iubitorii muzicii sunt invitați, în această miercuri, de la ora 14.30, în Aula Magna a Universității „Ovidius” la o conferință-concert susținută de prof. univ. dr. George P. Borisov din Statele Unite ale Americii, invitat special al Facultății de Arte a Universității „Ovidius” în cadrul simpozionului „Muzicieni în Diaspora” / „Musicians in Exile”.

Conferinta intitulată „Reflection on the Russian Music of Exodus”, susținută în limba engleză, atinge, conform gazdelor, un subiect de maximă actualitate, și anume faptul că muzica exilului rus de la începutul secolului al XX-lea ocupă o poziție unică în istoria artei muzicale. „Erupția socială masivă din 1917 a ejectat întreaga cultură a Rusiei dintre granițele sale, cu urmările istorice pe care le cunoaștem. Analiza producției creatoare a compozitorilor în această perioadă atestă efectele experiențelor de dislocare violente, traumele psihologice, statutul de refugiat, succesul sau eșecul artiștilor de a se adapta în exil și modul în care acestea au dictat caracterul operelor și s-au reflectat în ele”, menționează gazdele.

Prelegerea-concert va fi ilustrată la pian cu lucrări integrale din creația compozitorilor ruși, interpretate atât de profesorul-pianist George P. Borisov, cât și de pianista și lect. univ. dr. Andreea Bratu de la Universitatea „Ovidius”.

