Confesiunile lui Arnold Schwarzenegger

Adevărul iese totdeauna la iveală, mai devreme sau mai târziu. Arnold Schwarzenegger a recunoscut în sfârşit că a avut o aventură cu actriţa daneză Brigitte Nielsen, la scurt timp după ce aceasta se măritase cu amicul lui, Sylvester Stallone şi la începutul relaţiei lui Arnold cu Maria Shriver. În autobiografia sa, fostul guvernator al Californiei a mărturisit că a devenit apropiat de Brigitte Nielsen în timpul filmărilor la ”Red Sonja”, în 1985, chiar în anul când ea se măritase cu Sylvester Stallone. Dezvăluirea starului din ”Terminator” vine la mai bine de un an după ce actriţa daneză a amintit de aventura lor în cartea ei autobiografică ”You Only Get One Life”. Brigitte Nielsen nu şi-a ascuns niciodată regretul că şi-a înşelat soţul şi a fost oripilată de faptul că Arnold Schwarzenegger a minţit-o, spunându-i că este liber. Aceasta afirmă că nu avea habar că Arnie începuse o relaţie serioasă cu Maria Shriver, cu care avea să se căsătorească un an mai târziu. Brigitte Nielsen mai afirmă că sentimentele de vinovăţie şi regretele au copleşit-o, ceea ce a dus la divorţul de Sylvester Stallone şi, mai târziu, la abuzul de alcool.

Când Arnold Schwarzenegger se porneşte să facă ceva, este greu de oprit şi seria sa de confesiuni a continuat. Fostul guvernator a declarat că aventura sa extraconjugală din care a venit pe lume un copil şi care a provocat divorţul lui de Maria Shriver este ”cea mai stupidă faptă” din viaţa sa. În emisiunea ”60 minutes”, care a fost difuzată de postul american CBS în weekend-ul trecut, chiar înaintea publicării romanului său memorialistic intitulat ”Schwarzie”, acesta recunoaşte că i-a provocat o imensă durere soţiei sale. Maria Shriver a cerut divorţul în iulie anul trecut, pretextând diferenţe ireconciliabile cu Arnold Schwarzenegger, pe care l-a întâlnit în 1977 şi cu care s-a căsătorit în 1986. Schwarzie a oficializat separarea de Maria Shriver în mai 2011, când a recunoscut că are un copil, Jospeh, născut în 1997, dintr-o relaţie cu guvernanta Mildred Baena.