Confetti din documente confidenţiale

Unele confetti folosite în timpul paradei anuale organizate la New York de lanţul de magazine Macy\'s, de Ziua Recunoştinţei, ar fi fost confecţionate din documente confidenţiale ale poliţiei, precum numere de securitate socială sau conturi bancare. Ofiţerii de poliţie din Nassau County investighează incidentul după ce studentul Ethan Finkelstein a anunţat că hârtiile care i-au căzut pe umeri în timp ce privea parada conţineau numere de securitate socială, numere de identificare a angajaţilor, numere de conturi bancare, precum şi un raport privind un incident. ”Erau mii de confetti în jurul nostru. Am ridicat câteva şi am observat că erau mai multe numere de securitate socială, adrese şi numere de telefon”, a declarat Ethan Finkelstein. Potrivit televiziunii locale WPIX, o bucată de hârtie era dintr-un raport de arestare iar alta oferea mai multe detalii. Departamentul de poliţie din Nassau County s-a declarat foarte îngrijorat de situaţie şi a demarat o investigaţie, fiind posibilă revizuirea procedurilor privind documentele sensibile. Lanţul de magazine Macy\'s, sponsorul paradei, a declarat că foloseşte confetti colorate, confecţionate comercial, nu bucăţi de hârtie.