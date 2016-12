Confidenţe sexuale cu Enrique Iglesias

Cântăreţul Enrique Iglesias a recidivat în a declara că are cel mai mic penis din lume. De această dată, artistul a făcut această confidenţă publicului său de la Melbourne. Într-o pauză a concertului pe care l-a susţinut pe arena Rod Laver, Enrique Iglesias a invitat pe scenă trei bărbaţi din public, pentru a purta o scurtă discuţie despre pierderea virginităţii. După ce au băut câteva pahare cu whisky, artistul le-a mărturisit miilor de spectatori prezenţi la eveniment că are cel mai mic penis din lume şi că are nevoie de prezervative extrasmall. După ce a spus că nu ar fi trebuit să amestece alcoolul cu antibioticele care i-au fost prescrise, Enrique Iglesias i-a invitat pe cei trei bărbaţi la o discuţie privată şi bărbătească, cerându-le să vorbească despre momentul în care aceştia şi-au pierdut virginitatea. ”Am avut mulţi prieteni în copilărie, iar ei şi-au pierdut virginitatea cu prostituate, însă nu e nimic rău în asta. Însă ei au fost nevoiţi să plătească pentru asta. Eu am vrut să aştept să cunosc fata potrivită şi în cazul meu s-a întâmplat când aveam 25 de ani”, a declarat cântăreţul spaniol.

Nici invitaţii cântăreţului nu s-au lăsat mai prejos în privinţa mărturisirilor pe această temă. ”Aveam 17 ani şi jumătate, eram foarte nervos. A durat zece secunde”, a declarat unul din invitaţi. La finalul acestei discuţii, starul a declarat: ”Chiar dacă am un look spaniol, am cel mai mic penis din lume. Serios!”, spre amuzamentul general.

Fiul celebrului Julio Iglesias a călcat pe urmele tatălui şi a ajuns unul dintre cei mai în vogă artişti. ”Escape” este cel mai de succes album al artistului latino, fiind vândut în peste zece milioane de copii în întreaga lume. Artistul spaniol are o relaţie de peste opt ani cu fosta jucătoare de tenis de origine rusă Anna Kournikova.