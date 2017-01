Conflict de interese la vârful DADL

Făcut după chipul şi asemănarea celui care îl conduce, PD-L devine pe zi ce trece un partid tot mai penibil în care membri de partid visează numai la funcţii de conducere. După ieşirea PSD-ului de la Guvernare, PD-L Constanţa a început epurarea instituţiilor statului, numind pe funcţii, în cele mai multe cazuri, oameni care nu aveau şi nu au nimic în comun cu instituţiile respective. Este şi cazul lui Marin Mitrea, numit ieri la conducerea Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL). Deşi actualul director coordonator, Laurenţiu Marin, se află în concediu medical, directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR), Neculai Olaru, a dat o decizie de numire în funcţie a lui Marin Mitrea. Consilierul directorului general al ANAR, Alexandru Pinţă, a venit, ieri, la Constanţa, pentru a-l instala pe Marin Mitrea. Actualul director al DADL, Laurenţiu Marin, a declarat că numirea lui Marin Mitrea este abuzivă, neexistând un ordin al ministrului în acest sens. Mai mult, conform legislaţiei, un director aflat în concediu medical, cum este cazul lui Laurenţiu Marin, nu poate fi înlocuit din funcţie pînă la reîntoarcerea la serviciu. Există, totodată, o serie de aspecte care ridică numeroase semne de întrebare în ceea ce priveşte numirea lui Mitrea la conducerea DADL. Aşa cum declara chiar directorul coordonator, Laurenţiu Marin, DADL are în prezent un contract în derulare cu firma la care Marin Mitrea este acţionar. Este vorba de contractul nr. 12 din 25.03.2009 semnat între DADL şi SC Utilnavorep SA, în valoare de 140.000 de lei, prin care societatea trebuie să asigure reparaţia maşinilor instituţiei. Acest lucru a fost recunoscut chiar de Marin Mitrea care a declarat: „Am avut, am şi voi mai avea relaţii contractuale cu DADL. Nu văd unde este problema”. „Trecând peste decizia abuzivă de numire în funcţie, cel numit de la directorul general al ANAR, se află în incompatibilitate, pentru că are relaţii contractuale cu Direcţia Apelor. A avut semnat un contract şi anul trecut, contract pe care l-am prelungit în acest an. Voi ataca în instanţă decizia de numire a lui Marin Mitrea la conducerea DADL”, a declarat Laurenţiu Marin. La instalarea pe funcţie a lui Mitrea, consilierul directorului ANAR a declarat că a fost decizia lui Neculai Olaru de a-l înlocui pe Laurenţiu Marin până la venirea acestuia din concediu medical. Interesant este că deşi este străin de această instituţie, cu care are doar relaţii contractuale, Marin Mitrea a fost totuşi numit pe funcţie. Era, probabil, mult mai bine şi mai simplu ca unul din directorii adjuncţi să preia atribuţiile directorului coordonator până la revenirea lui din concediul medical. Însă, dorinţa pedeliştilor de a accede la funcţii de conducere este mult prea mare, motiv pentru care sunt încălcate toate legile din această ţară pentru ca un membru de partid să fie numit acolo unde a cerut.