Conflict de muncă la Dacia

Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) a declanşat luni conflictul de muncă la ITM Argeş, după ce a refuzat să accepte propunerile făcute de conducerea companiei, se arată într-un anunţ al constructorului auto deţinut de grupul francez Renault. „Pe parcursul ultimelor două luni, administraţia şi-a arătat permanent deschiderea pentru dialog social şi pentru o negociere amiabilă, în interesul angajaţilor şi al societăţii. De aceea, administraţia a făcut deja trei oferte în cadrul negocierilor. În plus, administraţia a răspuns cererilor SAD şi cu o ofertă pe un an, deşi este convinsă că încheierea unui contract pe doi ani ar permite garantarea unor volume de fabricaţie la un nivel ridicat pe termen mediu. SAD a fost inflexibil şi nu a fost dispus să cedeze pe niciuna dintre cererile sale”, potrivit sursei citate. În spiritul negocierilor, reprezentanţii conducerii spun că aşteaptă o deschidere reală din partea sindicatului. „Principala preocupare a conducerii Dacia este menţinerea activităţii pe platforma Dacia pe termen lung, în trei schimburi”, se mai spune în comunicat. Reprezentanţii constructorului auto anunţau, săptămâna trecută, că încheierea unui Contract Colectiv de Muncă pe doi ani (2015-2016) ar permite garantarea unor volume de fabricaţie la un nivel ridicat pe următorii doi ani şi, în consecinţă, menţinerea celor trei schimburi. Pe de altă parte, în cadrul şedinţei de negociere de joia trecută, administraţia a propus o majorare salarială de 90 lei pentru operatori şi funcţionari şi de 45 lei pentru TESA/primul nivel de management, din ianuarie, iar din aprilie - creşteri individuale de 2% şi de 2,5% pentru TESA/middle management. Prima de rezultat pentru anul trecut este de 1.000 de lei şi va fi plătită în mai 2015. Anul trecut, negocierile cu sindicatul s-au finalizat în luna mai, iar cu un an înainte - în luna aprilie. Automobile Dacia a înregistrat în 2013 o cifră de afaceri de 18,4 miliarde lei şi un profit net de 337 milioane lei. Compania are 14.000 de angajaţi.