Conflict de proporţii la secţia Medicină Legală

Atmosfera de la Serviciul de Medicină Legală nu este deloc una colegială, deoarece medicii şi asistenţii instituţiei s-au împărţit în două tabere: una care îl susţine pe directorul instituţiei, dr. Mihai Onciu, şi o alta care ar vrea să îl elimine din funcţie. Un grup de 12 angajaţi ai Serviciului de Medicină Legală a semnat şi un memoriu pentru a-l înlătura din funcţie pe dr. Mihai Onciu, care a fost numit director al instituţiei în urmă cu aproape un an, în locul medicului Ştefan Botez, care nu mai putea ocupa acest post, deoarece nu era cadru universitar, una dintre condiţiile esenţiale pentru a fi directorul instituţiei. Semnatarii memoriului susţin că nu se pot înţelege cu noul director şi că acesta le face tot felul de probleme. Cel care susţine că are cel mai mult de suferit din cauza dr. Onciu este asistentul principal Emil Alexiu. El spune că directorul instituţiei este hotărît să îi facă zile negre. “De pe 21 iunie pînă pe 23 august, anul acesta, am fost în concediu de odihnă. Pe 29 iunie, colegii mei m-au sunat şi mi-au spus că au aflat că am mari probleme cu inima şi că speră să mă însănătoşesc. I-am întrebat unde au auzit că aş avea astfel de probleme de sănătate şi mi-au spus că au văzut fişa mea medicală. M-a surprins acest lucru, însă nu am dat mare atenţie. Cînd m-am întors la serviciu, am constatat că, într-adevăr, în fişa mea medicală este scris că am probleme cardiace şi că mi se interzice programul de teren, numai că eu nu fusesem la acest control, care, conform datei inscripţionate pe fişa de aptitudini ar fi fost efectuat pe 29 iunie 2007, dată la care eram în concediu. Am aflat de la doctorul de medicina muncii că directorul instituţiei i-ar fi solicitat un astfel de certificat în numele meu”, a declarat asistentul Emil Alexiu. Asistentul susţine că medicul şi-ar fi dat seama de eroarea făcută şi i-a întocmit o scrisoare medicală către Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, unde, în urma analizelor, s-a constatat că nu are niciun fel de afecţiune cardiacă. “Cu examenul cardiologic am mers din nou la cabinetul de medicina muncii şi mi s-a eliberat o nouă fişă de aptitudini pe care scrie “Apt“. Mai mult decît atît, am înaintat un memoriu managerului Spitalului Judeţean, dr. Tiberiu Tofolean, care a eliberat o adeverinţă în care se menţiona că sînt apt pentru a lucra în continuare. În ciuda acestor acte care dovedesc că nu sînt bolnav şi nu am de ce să nu fac necropsii, dr. Onciu a trimis o notă internă prin care îmi recomanda să nu mai fac teren şi să lucrez în cadrul cabinetului de consultaţii al Serviciului de Medicină Legală. Ştiu că ar vrea să nu mai fac necropsii, pentru că văd ce şpăgi pretinde, însă nu înţeleg de ce vrea să mă scoată bolnav. Mie mi s-a făcut rău doar o dată la serviciu şi atunci pentru că m-a ameninţat dr. Onciu că mă dă afară. În rest, nici vorbă de probleme de sănătate”, a spus Emil Alexiu.

Acuzaţiile se ţin lanţ la Serviciul de Medicină Legală

Pe de altă parte, şeful Serviciului de Medicină Legală, dr. Mihai Onciu, susţine că asistentul Emil Alexiu suferă de o afecţiune psihică pe care nu vrea să o recunoască. “Acest asistent are probleme de comportament. Cred că suferă de tulburări de personalitate. Face referate oricui îi stă în cale. Eu am făcut o serie de cercetări şi am ajuns la concluzia că fură din materialele noastre şi pretinde numeroase şpăgi. Are o firmă de îmbălsămări şi are nevoie de diferite substanţe pe care le ia de la serviciu. El nu vrea sa recunoască faptul că este foarte bolnav. În ultimele luni a leşinat de două ori, a trebuit să vină Ambulanţa să îl ia. Cred că are epilepsie. Tot ce susţine referitor la mine nu este adevărat. Cred că ar trebui să nu mai lucreze la necropsii deoarece ar putea să facă nişte crize foarte urîte”, a declarat dr. Onciu. Mai mult decît atît, şeful SML susţine că există numeroase plîngeri la adresa asistentului Emil Alexiu. “Am cîteva plîngeri la mine pe birou de la nişte oameni amărîţi care susţin că Alexiu le-a cerut bani pentru diferite îmbălsămări. Cîştigă foarte mult din îmbălsămări şi nu vorbesc de cele făcute la firma sa, ci de cele făcute în timpul serviciului, pe care cere sume mari de bani”, a declart dr. Onciu. Şeful SML a oferit şi un exemplu, spunînd că un bărbat din Agigea care a trebuit să ridice, pe 8 iunie 2007, de la Morga Cimitirului Central, corpul concubinei, a făcut o plîngere în care arată că asistentul Emil Alexiu ar fi pretins suma de 300 de lei pentru a face autopsia. Deşi a încasat aceşti bani, susţine dr. Onciu, chitanţa a fost eliberată doar pentru suma de 102,58 de lei. Mai mult decît atît, şeful SML susţine că aceasta nu este singura plîngere scrisă pe care o are împotriva asistentului Emil Alexiu, ci că ar exista şi unele reclamaţii încă de pe vremea fostului şef al SML, dr. Ştefan Botez. “Cred că ar fi trebuit să iau măsuri aspre încă de la început, cînd mi s-a atras atenţia asupra comportamentului asistentului. I-am dat doar avertismente. De partea sa are şi unii colegi, care, la fel ca şi el, au anumite interese. Se pare că le-am deranjat afacerile şi de aceea mă urăsc”, a declarat dr. Onciu. Pentru a stabili cine este de vină pentru această situaţie, atît conducerea Spitalului Clinic Judeţean cît şi a Autorităţii de Sănătate Publică au declanşat anchete interne. Ieri, o comisie de disciplină, formată din avocatul Spitalului Judeţean şi lideri de sindicat au stat de vorbă cu fiecare dintre cele două părţi implicate în conflict, care şi-au expus punctele de vedere, urmînd ca, în cîteva zile, să ia o decizie şi să stabilească de partea cui se află adevărul.