Conflict între interlopi în faţa Palatului de Justiţie din Constanţa

05:37:53 / 01 Mai 2014

uRpWW45DA

Sistemul de invatamant are niste rluegi, ele trebuiesc respectate. De fapt respectarea rluegilor este parte din educatia de care ar trebui sa se ocupe sistemul de invatamant(apropo de carpa sau scoala). Responsabilitatea si respectul fata de lege probabil ar ajuta Romania mult mai mult decat orele de mate-fizica. Este adevarat ca in general aceste aspecte se predau acasa.Daca exista o directiva in acest sens si ea a fost legal emisa, atunci directorul este obligat sa o implementeze, el nu poate alege daca si cum se imbraca elevii. La randul lor parintii au posibilitatea sa se conformeze sau sa atace regula in instanta. Trebuie spus in acest sens ca invatamantul gratuit si obligatoriu nu se poate desfasura daca parintii sunt obligati sa cumpere ei o uniforma(pe care poate nu si-o permit) si fara de care elevii nu au acces la cursuri.Despre partea cu armamentul din dotarea jandarmilor, daca ei aveau arme de foc atunci, masura este disproportionata pentru misiunea pe care o primisera, dar de asta e de vina comandantul lor, nu directoarea institutiei de invatamant.