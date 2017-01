Conflict Orban - Petrom

“Petrom are roviniete pe care refuză însă să le comercializeze, pentru a forţa Ministerul Transporturilor (MT) să accepte majorarea comisionului care revine companiei din vînzarea acestora, de la 4%, la 6%”, a declarat, ieri, ministrul Transporturilor, Ludovic Orban. El a spus că, în urma verificărilor de ieri de pe teren, a descoperit că Petrom are 823.000 de roviniete. “În urma controlului am văzut următoarele situaţii: şefii de staţie ţin sub tejghea rovinietele; o altă situaţie este cea în care li s-a repartizat un stoc foarte mic; a treia situaţie este că, la nivel central, Petrom le spune şefilor de staţie cîte roviniete să comande, iar acestea sînt insuficiente”, a spus Orban. Ministrul Transporturilor a dat exemplu cazul benzinăriei Petrom din Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, care are un stoc de 100 de roviniete, cu o valabilitate de o săptămînă. “Rovinietele de o săptămînă şi 14 zile erau scoase la vînzare, dar cînd am întrebat, în calitate de simpli cetăţeni, de rovinietele valabile pe 12 luni, ni s-a spus că acestea nu există. În schimb, la prezentarea legitimaţiilor, acestea au fost descoperite sub tejghea”, explicat Orban. Pentru această situaţie, ministrul a anunţat că ar putea ataca în instanţă compania Petrom, pentru că a avut la dispoziţie roviniete pe care însă nu a dorit să le vîndă. “Voi merge pînă la a da în judecată Petrom, ca să recuperez prejudiciul, pentru că se poate calcula cam cîte roviniete ar fi putut să vîndă şi nu a vrut”, a afirmat Orban într-o conferinţă de presă. El se va întîlni, luni, cu reprezentanţii Petrom, pentru discuţii pe această temă. Orban a menţionat că Petrom va primi, la începutul săptămînii viitoare, un nou stoc de roviniete, de peste 500.000 de unităţi. În replică, Petrom a respins acuzaţiile şi a susţinut că nu a cerut Ministerului Transporturilor creşterea comisionului, iar numărul insuficient al rovinietelor este cauzat de neonorarea comenzilor de către Compania de Autostrăzi şi Drumuri. “Contractul (prin care Petrom distribuie roviniete - n.r.) este valabil de anul trecut, nu se renegociază, este în curs de semnare un act adiţional, dar care nu are nimic de-a face cu renegocierea comisionului. Petrom nu a cerut în niciun moment renegocierea acestei cifre”, se arată într-un comunicat al Petrom. Reprezentanţii companiei petroliere au afirmat că, pînă în prezent, Petrom a primit 259.750 de roviniete noi, emise la 1 august, din care a distribuit către benzinării 222.721 de unităţi.