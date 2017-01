Conflictul din terminalul Agigea încaieră Direcţia de Muncă şi sindicatele

Lupta dintre conducerea Companiei „Constanţa South Container Terminal” (CSCT) şi sindicalişti, avînd ca miză majorarea salariilor pentru cei 520 de angajaţi, a început paşnic însă a luat o turnură cel puţin bizară. După o lună de negocieri eşuate şi ameninţări cu declanşarea grevei, conflictul dintre administraţia concernului arab DP World, cel care administrează terminalul de containere, şi Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare (FNSP) Constanţa, organizaţia care reprezintă interesele salariaţilor, a ajuns într-un punct mort.

Există sau nu o situaţie explozivă de muncă la CSCT?

În mod paradoxal, la această întrebare se pot da două răspunsuri total diferite. Teoretic, angajaţii se află pe picior de grevă, mai ales că ultimele discuţii dintre administraţie şi sindicate nu au avut niciun rezultat concret, dar practic, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială (DMPS) contestă dreptul angajaţilor de a protesta. Liderul FNSP Constanţa, Petre Costel, susţine că toată povestea a început în momentul în care salariaţii CSCT au încercat să înregistreze conflictul de muncă la Direcţia de Muncă, iar conducerea instituţiei a refuzat vehement acest lucru. „Pe 11 aprilie am mers la DMPS Constanţa pentru apela la modalitatea legală prin care angajaţii pot intra în posesia majorărilor, dar am avut un şoc. Directorul executiv al Direcţiei de Muncă, Daniela Dragomir, a refuzat să ne înregistreze conflictul de muncă pe motiv că situaţia nu este de competenţa instituţiei pe care o conduce, ci a ministerului. Cred că Daniela Dragomir este în eroare totală la această problemă şi nu înţeleg adevărata motivaţie a respingerii demersului nostru”, a declarat Petre Costel. Nemulţumiţi această situaţie, dar şi de faptul că nu au primit majorările de 850 de lei, primele de vacanţă şi sporurile de vechime, ci doar o variantă inacceptabilă cu 6,7% şi 150 de lei de fiecare angajat, sindicaliştii intenţionează să depună plîngeri la ministrul Muncii, Paul Păcuraru. „Vom înainta o scrisoare ministrului liberal Paul Păcuraru, dar vom apela şi la sprijinul preşedintelui Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin. Dacă nu vom debloca această situaţie mai puţin obişnuită în materie de conflicte de muncă, sîntem decişi să apelăm şi la instanţă”, a completat Costel. În replică la acuzaţiile sindicaliştilor, Daniela Dragomir susţine că refuzul de a înregistra conflictul de muncă de la CSCT este cît se poate de legal, iar argumentaţia protestatarilor nu se poate baza doar pe eşuarea negocierilor cu administraţia. „Am refuzat cererea sindicaliştilor prin prisma articolelor din legea 168/1999, care nu îmi dau dreptul să preiau acest conflict dacă nu a trecut cel puţin un an de la ultima înregistrare. Cum cele două părţi au semnat Contractul Colectiv de Muncă în august 2007, sindicaliştii nu au dreptul să îmi ceară medierea”, a declarat Daniela Dragomir. Directorul executiv al DMPS Constanţa a mai afirmat că, deşi speţa trebuie rezolvată de Ministerul Muncii, Familiei şi Solidarităţii Sociale, va încerca să invite sindicatele la o nouă rundă de discuţii. „Nu am mai avut o astfel de situaţie pînă acum, astfel că vom încerca să discutăm pe marginea tuturor argumentelor şi a prevederilor legale”, a concluzionat Dragomir.