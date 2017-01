Conflictul dintre magistraţi şi ministrul Justiţiei capătă amploare

În şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de joi, la care a participat şi ministrul Justiţiei, Monica Macovei, discuţiile au fost deosebit de tensionate, iar atitudinea ministrului a fost dur criticată de membrii CSM, dar şi de reprezentanţii Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR). Macovei a fost acuzată de magistraţi că, la ultima emisiune televizată la care a participat, a lansat un mesaj de neîncredere a populaţiei în Justiţie şi în actul de justiţie. CSM apreciază că modul de exprimare al ministrului Justiţiei şi contextul în care face declaraţii referitoare la culpabilizarea sistemului judiciar sînt "neadecvate" şi "vădit nefondate". "CSM sprijină demersul AMR în sensul dezaprobării prestaţiei publice a ministrului Justiţiei, care instigă populaţia la neîncredere în Justiţie, în întreg corpul magistraţilor, inclusiv în Consiliul Superior al Magistraturii", se arată într-un comunicat remis, ieri, de CSM. AMR solicitase CSM, cu o zi în urmă, să ia măsurile care se impun faţă de prestaţia publică a unuia dintre membrii săi, Monica Macovei, invocînd lipsa de activitate a acestuia în cadrul Consiliului şi efectul apariţiilor televizate. "Prestaţia ministrului Justiţiei la nivelul CSM este aproape inexistentă, problemele care o frămîntă cu privire la Justiţie reprezentînd de fapt oportunităţi de a-şi mai asigura o prezenţă televizată, o poză în ziare sau interviuri cu iz de gîlceavă", menţiona, joi, AMR.

Ieri, după ce CSM a anunţat că sprijină demersul AMR, Macovei a susţinut că afirmaţiile sale privind încrederea în Justiţie au fost interpretate greşit, dar a continuat seria acuzelor la adresa CSM. "CSM vrea să distragă atenţia de la problemele pe care le are, şi anume refuzul de a îndeplini măsurile de integritate - care privesc exact CSM -, din lista de măsuri urgente de realizat pînă în septembrie 2006. Pe Justiţie avem măsuri de integritate pentru CSM: acele opţiuni de a fi permanent şi eventual de a opta între funcţiile de conducere şi cele de membru CSM. Opţiunea lor, în sine, arată că reforma se opreşte exact cînd a ajuns la membrii CSM", se arată într-un comunicat remis de Biroul de presă al Ministerului Justiţiei (MJ). Totodată, ministrul Justiţiei infirmă că ar fi făcut afirmaţii legate de încrederea în justiţie, în general, şi susţine că, de fapt, s-a referit doar la cazurile izolate, în care soluţiile între fond şi recurs sînt extrem de diferite sau chiar opuse. “Trebuie reamintit tuturor puterilor că fiecare trebuie să îşi indeplinească sarcinile potrivit legii şi că raporturile dintre puterea judecătorească şi celelalte două, respectiv Executiv şi Legislativ, asmuţite împotriva Justiţiei, trebuie să revină la normalitate. Justiţia trebuie să se facă în sala de şedinţă, politicienii să se ocupe de legi valoroase, transparente şi clare, iar Guvernul să asigure condiţiile de funcţionare a Justiţiei”, a declarat, în replică, preşedintele AMR, judecător Viorica Costiniu. Ea a mai spus că pentru protecţia judecătorilor există norme europene pe care nu le cunosc politicienii noştri şi probabil nici ministrul Justiţiei. Ele obligă autorităţile statului să asigure Justiţiei un climat de aflare a adevărului într-o manieră care să nu afecteze personalitatea celor care judecă. “Trebuie să fie clar că justiţia română nu judecă la comandă, în vrac, şi nici sub termene sau condiţie! Nu putem face rabat de la egalitatea în faţa legii şi de la prezumţia de nevinovăţie”, a mai spus Costiniu. Ea le-a transmis magistraţilor să răzbească în condiţile în care sînt obligaţi să funcţioneze, pentru că, dacă au vocaţie, trebuie să o facă. De asemenea, să aibă puterea să anihileze toate aceste stări, presiuni care vin din mediul politic, mediatic, al societăţii civile. Să rămînă judecătorul care hotărăşte soarta omului numai pe baza probelor dintre copertele dosarului. “În ceea ce le priveşte pe celelalte două puteri ale statului, mi-aş dori ca, pînă la terminarea carierei mele profesionale, să am şansa să văd sistemul judiciar funcţional şi recunoscut ca putere judecătorească mental, nu numai la nivel de declaraţie politică. Aş vrea să pot vedea legi care să ajute, nu să încurce iţele, şi o Justiţie cu adevărat independentă”, a mai spus Viorica Costiniu.