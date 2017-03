Conflictul Ponta - Dragnea, la etapa de pâră!

Când toată lumea credea că tensiunile dintre fostul și actualul președinte al PSD, Victor Ponta, și, respectiv, Liviu Dragnea, s-au aplanat odată cu ruperea demisiei în alb a fostului premier, conflictul a reizbucnit. După cum ne așteptam, bățul prin gard a fost băgat din nou de Victor Ponta. În cadrul unui interviu acordat dcnews.ro, fostul premier a dezvăluit că Liviu Dragnea a fost cel care a negociat faimosul pact de coabitare cu fostul președinte Traian Băsescu. „Când iei singur deciziile, inevitabil unele sunt bune, altele mai puțin bune, doar că trebuie să ți le asumi și nu trebuie să le lași pe alții. Eu am avut prostul obicei să-mi asum tot. De exemplu, faimosul pact cu Traian Băsescu. Mi l-am asumat eu. De scris și de negociat a fost responsabil Liviu Dragnea, împreună cu fostul consilier prezidențial Iulian Chifu“, a spus Ponta. Mai mult decât atât, fostul șef al Guvernului a afirmat că Dragnea a avut un rol important și în menținerea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA. „Numirea din 2013 a lui Kovesi am discutat-o amândoi, eu și Liviu, acum am rămas eu omul rău. Nu am fost doar eu, am fost doi”, a afirmat Ponta. Aceasta a spus că, pentru Dragnea, el a fost bun doar în campanie și, deși actualul președinte al PSD spunea public că e bun în toate funcțiile, nu i-a fost propusă niciuna. Ponta a subliniat că nu este prieten cu Dragnea și că în spațiul public președintele PSD a transmis o imagine falsă. „Demisia e la Liviu Dragnea. A fost un episod neplăcut, dar util. Lucrurile au fost neplăcute, dar necesare, din punctul meu de vedere, s-au lămurit pentru toată lumea și, gata, de aici încolo mergem mai departe”, a mai spus Victor Ponta.

PONTA ÎȘI FACE PARTID

Sursele din politică spun că atacurile lui Ponta asupra lui Dragnea nu sunt întâmplătoare, în condițiile în care s-a zvonit că Victor Ponta ar pune la cale înființarea unui nou partid politic, alături de co-președintele ALDE, Daniel Constantin. Informația a fost negată de Ponta, însă gurile rele din politică spun că, așa cum nu iese fum fără foc, nici informația că Ponta își face partid nu a apărut din neant.