CONFUZIUS - De la Hexi-sănătatea noastră la Codul penal

Am văzut că SRI încearcă să iasă din scandalul dezinfectanţilor prin aceleaşi mijloace cu care s-a obişnuit de ani de zile, adică prin Comisia de control din Parlament. Aşa că după comunicatul cu cele 100 de informări a venit şi comunicatul (de data asta al comisiei) cu cele 500 de informări! Dacă într-o săptămână s-au înmulţit de 5 ori, mă gândesc că până la sfârşitul scandalului ajungem să nu le putem număra... dar nu au reuşit să spună decât că vreo 3 sau 4 din acestea erau legate de Hexi şi erau făcute către un prefect din Cluj sau baroni locali din Vâlcea. Total inutile şi greşit adresate, vă daţi seama ce conţinut aveau! Ştiu că nimeni nu o să verifice acele informări, pentru că va avea grijă Comisia să nu le vedem niciodată. Să nu uităm cum ţipau această instituţie şi trompetele ei când era vorba de interceptarea telefoanelor sau de cartelele preplătite şi cum nu au făcut nimic pentru a atrage atenţia asupra unei probleme de siguranţă naţională, ca sănătatea populaţiei.

În paralel, Parchetul general a început o anchetă cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor. Sigur că-ţi vine să plângi când vezi că ancheta e făcută doar de dragul de a avea ceva în lucru, când problema e abuzul în serviciu al celor care au făcut achiziţiile măsluite şi cu materiale falsificate, iar DNA urmăreşte gagicile lui Nichita, când problema este evaziunea fiscală făcută de această firmă, iar DIICOT arestează spioni închipuiţi, când problema este complicitatea Serviciilor la această afacere, iar CSAT e în vacanţă, când problema este abuzul în serviciu al procurorilor sesizaţi de o persoană (nu de SRI) cu privire la această firmă, iar dosarul a fost “rezolvat”, iar Inspecţia judiciară e preocupată de vorbele lui Ponta de anul trecut, când problema este complicitatea acestor instituţii la crimă împotriva sănătăţii şi siguranţei populaţiei, iar noi stăm toţi şi aşteptăm să... murim sănătoşi. Nu în ultimul rând, trebuie să menţionez şi faptul că urmărirea penală e începută împotriva firmei Hexi Pharma şi nu împotriva vreunei persoane fizice. Râdeam de Marian Vanghelie care era pe persoană fizică, dar dacă tot aşa merge treaba cu rezolvatul dosarelor, cred că şi lui Vanghelie i-ar plăcea acum ca dosarul lui să fie pe persoană juridică şi nu pe persoană fizică. Prin comparaţie, cred că ar trebui chiar aşa să se întâmple. A aranjat Vanghelie o licitaţie (Hexi a aranjat vreo câteva mii) pentru care e acuzat că a luat şpagă (că despre asta e vorba în dosarul lui) - să fie anchetată Primăria. Şi uite aşa avem şi pe cine trage la răspundere (că Primăria plăteşte şi prejudiciul) şi are şi DNA numărul de dosare pentru a realiza planul anual la hectar în lupta anticorupţie (că doar nu o să facă peste 3.000 de dosare pentru fiecare contract aranjat de Hexi cu spitalele, inclusiv ale SRI).

În această criză profundă, Guvernul are treabă culmea, de urgenţă, cu modificarea prin ordonanţă a Codului penal şi a Codului de procedură penală. Nu mai e cazul să reamintesc că am scris despre această necesitate cu 6 luni în urmă (http://www.telegrafonline.ro/confuzius--trebuie-sa-ne-atingem-de-coduri) şi îmi vine să râd când văd că acum e o urgenţă!!! Mă gândesc ce specialişti ne conduc, dar mai ales mă gândesc la poziţiile lui Iohannis despre această chestiune total nepotrivite şi chiar absurde.

Şi pentru că tot am vorbit de penal, observ că experţii ONU şi apoi un domn de la o televiziune, Rareş Bogdan, au constatat că în penitenciarele din România e dezastru şi că acolo oamenii sunt torturaţi psihic prin condiţiile mizere în care sunt ţinuţi şi că oamenii sunt condamnaţi la moarte, nu la închisoare. Am scris despre asta în urmă cu luni de zile (http://www.telegrafonline.ro/confuzius--raportul-de-penitenciar), ştiu că Avocatul Poporului a făcut un raport despre aceste lucruri (dar cine îl mai bagă în seamă şi pe Avocatul Poporului?), dar văd că această problemă încă nu a ajuns o “urgenţă” pentru Guvernul Cioloș. Poate că specialiştii din Guvern trebuie să mai citească presa şi aşa or să vadă ce au de făcut. Se ştie deja de la un fost ministru din Guvernul Cioloș că primul-ministru conduce Guvernul după Facebook, aşa că, în acelaşi sens, zic şi eu că poate se extinde cu inspiraţia şi din presă. Şi aşa poate poate va vedea cam ce trebuie făcut.

Între timp, ANAF-ul face minunata listă a ruşinii. Trecând peste faptul că publicarea datelor personale ale oamenilor este interzisă, fiind protejată de lege (motiv pentru care noi toţi o să plătim de la buget acestor oameni nişte despăgubiri), trebuie neapărat să spun că această listă este a ruşinii ANAF-ului. Pentru că această listă arată incompetența funcţionarilor ANAF atât în ce priveşte interdicţia publicării datelor personale, cât şi în ce priveşte modul cum îşi realizează sarcinile de serviciu. Da, pentru că recuperarea acestor sume este sarcina lor de serviciu. Ei tocmai au arătat cât sunt de incompetenţi, adică câţi bani nu pot să strângă la bugetul de stat deşi au toate mijloacele legale la îndemână. Şi pentru că pe cele legale nu ştiu să le folosească, au apelat la prezentarea publică a propriei neputințe, deci a propriei incompetențe.

Ca să nu rămână în urmă cu neputinţa, ministrul Educaţiei a emis un ordin prin care a obligat toate şcolile să pună la afişier o listă cu numele complete ale tuturor angajaţilor unei unităţi de învăţământ. Pe lângă inutilitatea unei astfel de măsuri şi probabil şi interferenţa cu legea privind datele personale ale oamenilor, abia aştept să vină examenele de capacitate şi Bac-ul ca să-i văd pe elevi înghesuiţi la afişier să-şi vadă rezultatele, iar acolo vor constata lista angajaţilor, că, deh, e bine să ştii cine face curăţenie la baie în şcoală, ce mai contează notele la Bac!

Nu pot termina fără să mă uit la scandalul Sebi Ghiță - Sorina Matei pentru a completa cu exemple concrete (după autodenunţul colonelului Turcescu) declaraţia lui George Maior privind existenţa acoperiţilor din presă. Aştept cu interes completarea şi cu acoperiţii din celelalte domenii, pentru ca până la urmă să înţelegem că democraţia nu se face cu Serviciile, ci cu instituţii libere şi transparente, cu implicarea populaţiei în problemele comunităţii, cu partidele politice şi mai ales cu votul.

Trecând pe scurt prin câteva domenii de bază, Sănătate, Justiţie, Finanţe, Educaţie, dar şi prin presă, îţi faci o părere despre competenţa tehnocraţilor care ne conduc şi a Serviciilor care îi coordonează în acţiunile lor democratice!