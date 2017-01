Congres de Stomatologie de amploare, în România şi Bulgaria

Peste 850 de medici stomatologi din România şi Bulgaria au participat în perioada 27-30 mai la Congresul de Medicină Dentară, care a avut loc la Albena, Bulgaria. În aceeaşi perioadă, a avut loc şi cea de-a treia ediţie a Şcolii de Vară, la care au participat peste 300 de medici. Chiar dacă a existat tentaţia de a merge la plajă sau de a sta la piscinele hotelurilor de patru stele din staţiunea bulgărească, medicii au ales să ia parte la conferinţele atît pe teme de stomatologie, cît şi la cele care se referau la sănătatea publică, un domeniu mai puţin cunoscut în ţara noastră. “Este foarte bine că reuşim să strîngem atîţia participanţi la congres. Nu sînt numai stomatologi, ci şi medici de alte specialităţi. De asemenea, foarte multe cadre medicale s-au arătat interesate de cursurile Şcolii de Vară. Sperăm ca acest congres să devină o tradiţie”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară şi organizatorul congresului, prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Spre deosebire de anul trecut, medicii care au ales să participe la cursurile Şcolii de Vară au venit în număr mai mare. “Mă bucur că şi secţiunea de management şi sănătate publică are un loc în acest congres. Sperăm ca în fiecare an care trece, să fim cît mai mulţi interesaţi de acest domeniu şi să putem înţelege ce se întîmplă cu sistemul de sănătate. Cu cît sîntem mai bine documentaţi, cu atît ne vom implica mai bine”, a declarat reprezentantul Ministerului Sănătăţii Publice, Adela Neagoe.

Întrucît colaborarea medicilor stomatologi români cu cei bulgari a devenit o certitudine, în anul 2009, la Congresul Decanilor din Statele Francofone şi parţial Francofone, va participa şi Bulgaria. “Nici noi, nici bulgarii nu sîntem francofoni, însă această limbă era foarte bine vorbită în aceste două ţări. De aceea, consider că este indicat ca acest congres de amploare, care are loc odată la doi ani să fie găzduit de noi, iar bulgarii să fie implicaţi în organizare”, a declarat prof. univ. dr. Amariei. Congresul de Medicină Dentară se desfăşoară, în următoarele trei zile şi la Constanţa, la Campusul Universităţii “Ovidius”, unde are loc şi o expoziţie de aparatură dentară. Organizatorii susţin că, anul acesta, la expoziţie participă mult mai multe firme decît anul trecut şi că există mici probleme legate de spaţiul alocat fiecărui expozant. Printre cei care vor prezenta lucrări în cadrul congresului, care va ţine pînă pe 2 iunie, se află şi profesori germani, care vor arăta care sînt beneficiile medicinei alternative. De asemenea, vor avea loc şi demonstraţii pe diferiţi pacienţi, iar printre aparatele noi pe care aceştia le vor prezenta se numără şi unul care măsoară temperatura de la rădăcina dintelui şi în funcţie de diferenţele înregistrate faţă de cea normală, indică poziţionarea unui cancer în organismul pacientului.