Congres UDMR: Dorim să nu ne impună Bucureștiul standarde

10:59:36 / 14 Mai 2017

EI ZIC , ATACA , NOI DORMIM

Dorintele ungurilor din Transilvania sunt justificate . Ne si miram cum pana acum n-au pus mana pe arme ca sa le realizeze cu forta . Dorinta de a avea o totala putere de decizie , inseamna ceea ce stim cutotii : o regiune total autonoma fara nicio legatura cu statul roman . Este visul lor milenar la care nu vor renunta nici daca va venI sfarsitul lumii . Romanii sentimentali si iertatori au uitat sau se fa ca uita faradelegile umgurilor pe care le-au comis dupa 1990 sub obladuirea parinteasca a ticalosului Iliescu . Fariseismul , ipocrizia si tradarea romanilor din zona ungureasca continua . Presedintele Jonannis ne spune fara jena cat de democrati sunt ungurii , in timp ce acestia declara fara jena ca in Romania nu exista democratie . Profitam de acesta ocazie ca sa le spunem celor care nu stiu , ca asemenea comportare o au cei care vor sa se dea drept ceea ce nu sunt . Cine cunoaste cat de cat istoria si realitatile politice , stiu ca de multa vreme nu mai exista ungur " pur sange " . Toti asa zisii unguri sunt vlastarele , corciturile rezultate din politica de ocupare si asuprire a natiunilor sub jugate pe vremea cand Ungaria facea parte din imperiul habsburgic . Ne impresioneaza " grija " udemeristilor pentru dezvoltarea cu prioritate a Transilvaniei , Deci , pe langa faptul ca guvernantii si politicianistii ignora dezvoltarea celorlalte regiuni , trebuie neaparat sa se a corde toate prioritatile acestor nemernici ( ne referim la liderii UDMR ) care sunt tot atat de rai ca si conationalii lor romani . Udemeristii au cel putin meritul ca indiferent de motive cer proipritate in dezvoltarea economica a Transilvaniei , in tiimp ce " ai nostri " nu dau doi bani pe situatia mizerabila in care se afla de ex. Moldova si Oltenia lui Dragnea . Dorinta de schimbare a Constitutiei si aprobarea Legii autonomiei culturale , reprezinta pentru Romania pericole mai mari decat Apocalipsa . Pretentia de a se respecta promisiunile facute in 1018 nu este deloc justificata . Promisiunea a avut in vedere interesele tuturor cetatenilor romani , nu doar a unei anumite categorii . Finalul " documentului strategic " suna ca o amenintare ca sa nu spunem ca este o agresiune directa ( strategica ) la securitatea statului romanesc . Desteapta-te romane cel putin acum in penultimul ceas .