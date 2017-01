Congresman republican, acuzat de fraudă, extorsiune şi spălare de bani

Richard Renzi, membru republican al Camerei Reprezentanţilor din SUA, a fost inculpat pentru fraudă, extorsiune şi spălare de bani, într-o afacere de vînzare de terenuri controversată. Congresman de Arizona, Richard Renzi este suspectat că a convins două companii care contau pe serviciile sale în Congres să cumpere un teren de la unul dintre asociaţii săi fără a spune nimănui că vînzarea se va face în favoarea sa, deoarece acest asociat îi datora 700.000 de dolari. În total, 27 de capete de inculpare au fost pronunţate împotriva lui Richard Renzi, în vîrstă de 49 de ani şi a asociatului său James Sandlin, de 56 de ani, care riscă peste 100 de ani de închisoare şi trei milioane de dolari amendă dacă vor fi delcaraţi vinovaţi şi dacă pedepsele vor fi cumulate.

Cei doi inculpaţi sînt în prezent liberi. O primă audiere, în cursul căreia judecătorul urmează să le anunţe oficial capetele de acuzare, este prevăzută pentru 6 martie, la Tribunalul Federal din Tucson, Arizona. Liderul grupului republican în Camera Reprezentanţilor, John Boehner, a lăsat de înţeles că această inculpare ar trebui să îl determine pe Richard Renzi să demisioneze. Membru al Camerei Reprezentanţilor din 2003, acesta a anunţat pînă în prezent doar că nu va candida pentru un nou mandat în luna noiembrie.

În 2006, diverse scandaluri care au implicat mai mulţi republicani au fost citate ca un factor major al preluării controlului Congresului de către democraţi. Om de afaceri, tatăl unui copil de 12 ani şi fiul unui general decedat săptămîna trecută, Richard Renzi este membru al comitetului de susţinere a lui John McCain, senator de Arizona şi candidat la prezidenţiale. În 2006, organizaţia independentă Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, în traducere Cetăţenii pentru responsabilitate şi etică la Washington, l-a catalogat printre congresmenii cei mai corupţi.