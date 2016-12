Connect-R, show „cu alai” la mare

Artistul autohton care a dat startul „insomniei” estivale de anul trecut, Connect-R, nu putea să lipsească, în această minivacanţă, de la Mamaia, unde a făcut un show de zile mari, în clubul Summer Crush, în noaptea de vineri spre sâmbătă. El s-a lăsat aşteptat de fanii care au umplut clubul, urcând pe scenă în jurul orei 3.00, însă aşteptarea a meritat din plin.

Pe acordurile live ale hit-ului „Vara nu dorm”, artistul şi-a salutat publicul şi a început show-ul pentru care şi-a adus, de la Bucureşti, un întreg „alai” de la Rappin On Production. Band-ul său a fost compus din noi clăpari, un basist, chitaristul Răzvan Matache şi DJ Chris Mayer, iar cei patru dansatori din trupa First Class i-au fost alături pe scenă, pe tot parcursul reprezentaţiei, spre încântarea publicului feminin. Şi lista „alaiului” a continuat cu soliştii Alin Văduva, Cortes şi Jimmy Dub, care au urcat pe rând, pe scenă, pentru a completa show-ul live al lui Connect-R.

Desigur că cea mai apreciată piesă a fost „Vara nu dorm”, dar atmosfera s-a încins destul de mult şi la interpretarea altor melodii ale sale, precum: „Ring the Alarm”, „Vedeta mea”, „Still” sau „Love is the Way”. Cel mai „special” moment al serii oferit de Connect-R a fost interpretarea noului său single, „Du-te-n dragostea mea”, lansat recent şi faţă de care artistul are mari aşteptări. „Dacă, vara trecută, nu am dormit, vara asta vă... înjur. Am lansat noul single, „Du-te-n dragostea mea”, pe 1 Mai, pe 9 mai filmez clipul şi cam peste două săptămâni sper să apară. Nu am făcut nimic altceva pe 1 Mai, nu am petrecut în mod deosebit, eu sunt mai mult cu sărbătorile religioase. Mamaia este frumoasă în perioada aceasta şi este, mereu, o plăcere deosebită să concertez aici cu prietenii mei”, a conchis Connect-R, după concert.