Consecinţa Legii pensiilor? Proteste!

Sistemul de pensii din România nu este sustenabil pentru că reforma se face doar în interesul bugetului, nu şi în interesul contribuabililor, puterea de cumpărare a pensiilor va scădea de la an la an, iar sindicaliştii pregătesc proteste dacă nu va fi modificat, au spus reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS). Preşedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat, vineri, că primul obiectiv al Guvernului ar trebui să fie acela de creştere a ratei şi a calităţii ocupării. \"Dacă vom eşua în demersurile noastre, am cerut organizaţiilor afiliate să se pregătească de proteste. Vom organiza un miting de amploare în Bucureşti spre sfârşitul lunii martie\", a spus Costin. Potrivit liderului sindical, promovarea legii sistemului public de pensii va avea un impact semnificativ asupra nivelului de trai al pensionarilor. Raportul va continua să se deterioreze, afectând atât actualii, dar mai ales pe viitorii pensionari. Costin spune că este necesar să fie făcută reforma, însă nu trebuie să vizeze doar legea pensiilor, adăugând că trebuie instituit un mecanism de control care să permită identificarea celor care nu-şi respectă obligaţiile de plată a contribuţiilor. Totodată, el a subliniat că reforma de pensii, care propune introducerea persoanelor ocupate în armată, interne, justiţie în sistemul public de pensii, este necesară, dar această includere trebuie însoţită de o lege specială care să consolideze conceptul de pensie de serviciu pentru aceste categorii. În opinia BNS, trebuie rediscutat rolul pilonului II al sistemului de pensii. Costin consideră că nu vor fi recalculate pensiile speciale.

• S-A GÂNDIT PROST • Conform evaluărilor făcute în cadrul Comisiei Europene, pe termen lung, România se va confrunta cu probleme majore în ceea ce priveşte îmbătrânirea populaţiei. În ciuda estimărilor de creştere a speranţei de viaţă, rata de fertilitate din România este cea mai scăzută din Europa. Rata de dependenţă între populaţia de peste 65 de ani şi populaţia în vârstă de muncă între 15 şi 64 de ani va creşte de la 21% în 2008 la 65% în 2060. Estimările pentru 2060 arată că România va avea cea mai ridicată rată de inactivitate (populaţie sub 14 ani şi peste 65 de ani raportat la populaţie ocupată), numărul celor inactivi fiind de peste două ori mai mare decât al populaţiei ocupate, a precizat Costin.

• PENSIONARII PIERD 100 DE LEI LUNAR • Vicepreşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor, Ioan Cindrea (PSD), afirmă că, prin legea pensiilor, fiecare pensionar va pierde, în medie, o sută de lei lunar, adăugând că justificarea potrivit căreia se vrea reducerea pensiilor exagerate este \"praf în ochi\". Deputatul susţine că Legea pensiilor va afecta toţi pensionarii, nu doar pe cei cu pensii mari. \"O sută de lei, lunar, în medie, pierde fiecare pensionar din România. Faptul că vor să diminueze nişte pensii exagerate este un praf în ochii tuturor pensionarilor, o justificare falsă. De fapt, sunt afectaţi toţi cei 5,8 milioane de pensionari, reducându-li-se pensia cu o sută de lei. Actuala pensie medie este de 726, faţă de 826 de lei, cât ar trebui să fie\", a declarat, vineri, deputatul. El a menţionat că pensionarii \"vor fi sacrificaţi\" din dorinţa de a reduce cheltuielile pe timp de criză, dar legea va produce efecte şi în anii următori, ajungând ca, în zece ani, punctul de pensie să scadă drastic. \"Noua lege unitară a pensiilor urmăreşte un singur lucru: reducerea cheltuielilor cu pensiile în România şi îi sacrifică pe toţi cei aproape şase milioane de pensionari. Acelaşi lucru se va întâmpla şi la anul, şi în următorii ani, prin formula de calcul pe care a introdus-o şi îi va afecta pe toţi pensionarii din România, şi pe cei cu pensii mici, şi pe cei cu pensii mari. În zece ani, va scădea punctul de pensie la 28%\", a afirmat Cindrea.

• MAGISTRAŢII, INDIGNAŢI • Sistemul unitar de pensii publice a stârnit profunde nemulţumiri în rândul magistraţilor constănţeni. Unii dintre ei sunt ieşiţi deja la pensie, dar se tem că vor fi afectaţi de noua lege. Magistraţii spun că nu este normal să li se taie din pensia primită pe vechea lege, în condiţiile în care au lucrat zeci de ani în magistratură şi au contribuit lună de lună la bugetul de stat. „La pensie ai nevoie de linişte, de pace, după o viaţă trăită în stres. Noi nu vrem decât să se respecte normele europene şi principiile clare de drept. Nu este normal să se reducă pensiile deja primite de judecătorii pensionaţi, iar cei care urmează să se retragă din justiţie, merită să aibă parte de pensii pe măsura muncii depuse o viaţă întreagă!”, a declarat preşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecător Nicolae Stanciu. În prezent, un judecător are o pensie cuprinsă între 8.000 şi 1.200 de lei, în funcţie de vechimea în muncă. „Nu este legal şi constituţional să înlături un drept deja câştigat de statutul de magistrat. Noua lege înlătură pensiile de serviciu din trecut şi din viitor, ceea ce a adus un val de nemulţumiri în rândul procurorilor!”, a spus purtătorul de cuvânt al Parchetului Curţii de Apel Constanţa, procuror Luminiţa Poenaru. În prezent, un procuror are o pensie cuprinsă între 6.000 şi 1.000 de lei, în funcţie de vechimea în muncă şi dacă s-a pensionat la limită de vârstă sau la cerere.