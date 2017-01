Conservatorii, cu mîna întinsă. Mincă la răzbel

După ce Gheorghe Martin, scîrbit de măgăriile şi abuzurile unor şmecheri de la Bucureşti, s-a retras din politică, Partidul Conservator, filiala Constanţa, a alunecat vertiginos pe panta anonimatului şi a derizoriului. La vremea lui, Martin şi-a pus amprenta de om politic de clasă pe o grupare aflată, la acel moment, într-un evident progres. Exista o activitate coerentă. Se simţea că pulsează o doctrină autentică şi nu făcăturile de idei după care unii bat cîmpii. Existau cîteva personalităţi reprezentative în partid. De pildă, domnul Mihei, cu o activitate laborioasă în Parlament, activ ca un veritabil purtător de cuvînt. Pe vremea lui Gheorghe Martin, se simţea prezenţa Partidului Conservator pe scena politică locală. Era băgat în seamă, ca să spun aşa, chiar respectat. Pe urmă, de ce să nu recunoaştem, în formula conturată de Gheorghe Martin, printre altele, fost prefect al judeţului, PC reprezenta, pentru viaţa şi activitatea politică, un factor de echilibru şi un partener serios de dialog. Din considerente pe care nu le înţeleg, Dan Voiculescu a blocat ascensiunea propriului partid la Constanţa! După ce Gheorghe Martin s-a retras din funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene, a început căderea în gol a unei formaţiuni politice scăpate din frîu. Tot ceea ce a urmat pînă în prezent seamănă cu o improvizaţie de cea mai proastă factură. Cu o conducere judeţeană amputată la repezeală, PC Constanţa aşteaptă parcă tot timpul la mica ciupeală, erijîndu-se într-un soi de arbitru în diverse conflicte de conjunctură, precum cel din Consiliul Local Mangalia. De fapt, prin prisma scandalurilor din ultima vreme, Mangalia reprezintă singurul loc unde Partidul Conservator iese în evidenţă cu ceva. Cu gura liderului său actual, Ion Mincă, veşnicul nemulţumit şi îndrăgostit, dacă am reţinut eu bine din presa sentimentală de specialitate. Zilele trecute, doamna Irina Băjenică, vicepreşedintele acestei formaţiuni politice, ne-a adus aminte că Partidul Conservator există şi nu s-a desfiinţat, după cum erau unii tentaţi să creadă, fiind derutaţi de liniştea mormîntală care a pus stăpînire pe această parte a eşichierului politic. Prin vocea doamnei în cauză, PC Constanţa se plînge că nu este băgat în seamă de PSD! Să auzi şi să nu crezi ce vezi! Chipurile, PSD nu respectă nu ştiu care acorduri şi nu depune un minimum de efort ca să-i treacă strada la fasole şi pe cei din Partidul Conservator. Degeaba interpretează dumnealor diverse serenade sub balconul PSD. “Ăia e imuni şi nu au pic de ureche muzicală!” Mă aşteptam ca doamna Irina Băjenică, dacă am reţinut eu bine, să vină cu argumente convingătoare în acest sens. Să ne fi prezentat, de pildă, cîteva acţiuni şi iniţiative valoroase cu care să-i fi făcut muci pe cei de la PSD. În aşa fel încît, noi, opinia publică, să fi spus: “Băi, pesediştii ăştia sînt naşpa, doi bani nu dau pe proiectele de aur ale conservatorilor!” Se pare că, într-un tîrziu, conducerea PC Constanţa a realizat că trebuie să respecte ordinea de zi care a parafat alianţa cu PSD. Cam tîrziu, în opinia mea, de vreme ce, prin atitudinea adoptată pînă acum, Ion Mincă, în calitatea sa de lider al conservatorilor constănţeni, ne-a dovedit că nu dă doi bani pe înţelegerile parafate la nivel central între liderii PSD şi PC. Nu s-ar putea spune că, în iureşul declanşat de scandalurile care ţin Mangalia pe loc, domnul Mincă s-a manifestat, faţă de primarul Tusac, ca un partener de coaliţie. Ba, dimpotrivă, este cel mai înverşunat adversar al unuia dintre principalii oameni ai PSD! În aceste condiţii, este de-a dreptul ridicol să spui că PC a întins o mînă celor de la PSD! Poate o mînă de otravă! Firesc ar fi fost ca prietenul la nevoie să se cunoască. În timp ce conducerea judeţeană a PC trimite adrese partenerilor din PSD, solicitînd să fie cooptaţi în actul de conducere, Ion Mincă “face revoluţie” la Mangalia, numărîndu-se printre cei care cer organizarea unui referendum pentru debarcarea lui Claudiu Tusac! Să fim serioşi, domnilor, nici chiar aşa! Chiar cred conservatorii că pesediştii sînt nişte papagali puşi să le răspundă lor la nişte adrese de doi lei! Bravos naţiune! De ce Partidul Conservator nu se implică în susţinerea unor proiecte menite să relanseze turismul de pe litoral? Chiar la Mangalia, de pildă, unde Tusac are pe masa sa de lucru cîteva proiecte interesante. Sau poate că domnul Mincă nu a renunţat la ideea, năşită pe vremea cînd era activist în PRM, de a transforma staţiunea Neptun în simplă comună! Domnilor conservatori, nu mai staţi cu mîna întinsă către PSD!