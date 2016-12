Răzvan Rădulescu este cel mai cunoscut scenarist al noii generaţii. Numele lui este legat de cîteva reuşite indubitabile ale tinerilor cineaşti, ca şi de colaborarea cu regizori consacraţi. În ordine cronologică, îl regăsim pe genericele filmelor: „Marfa şi banii\" (2002), „Niki Ardelean colonel în rezervă\" (2003), „Moartea domnului Lăzărescu\" (2005), „Hîrtia va fi albastră\" (2006), „Boogie\" (2008), „Călătoria lui Gruber\" (2009), „Felicia, înainte de toate\". Se adaugă „Offset\", semnat de un regizor străin. Debutul său regizoral s-a produs prin „Felicia, înainte de toate\", realizat împreună cu Melissa de Raaf. Ultimul titlu a trecut în faza de proiect şi prin secţiunea Atelier, de la Cannes. Răzvan Rădulescu a acordat cotidianului „Telegraf” un amplu interviu din care publicăm, astăzi, cea de-a doua parte.

Rep.: Filmele scrise de dvs. îmbină aceste două coordonate, dînd importanţa cuvenită deschiderii spre universalitate. De aceea, în ce mă priveşte, mi s-a părut total inadecvată abordarea de tip sociologic a evenimentelor din „Moartea domnului Lăzărescu\", pe care unii l-au taxat, în ţară, dar, din păcate, şi în străinătate, ca un film împotriva reţelei spitaliceşti din România. Se poate spune, însă, că spitalul este o anticameră a morţii, aşa cum aeroportul este un punct al sfîrşitului, un loc al terminării unui drum, unei etape. Sînt topos-uri metaforice puternice, în ciuda realismului lor implicit, minimalist sau nu.

R. R.: Periplul Feliciei sfîrşeşte, într-adevăr, în acest loc. Am ales aeroportul şi pentru nivelul simbolic al semnificaţiei inerente. Este un teritoriu al purgatoriului, într-o interpretare nonteologică. Felicia trebuie să ia decizii rapide, care nu ţin numai de ea. Este locul ideal în care existenţa ta poate să atîrne în gol.

Rep.: Nu cred că un alt film românesc a reuşit să confere acestui topos valorile plurivalente de care vorbim.

R. R.: Şi în „Cealaltă Irina\" găsim valenţe asemănătoare ale spaţiului. În ce mă priveşte, pentru „Felicia, înainte de toate\" a fost o întîmplare, nu am căutat cu tot dinadinsul unitatea de care vorbeaţi. Mi s-a părut că am reperat dramaturgic un bun interval de timp spre a oferi personajelor posibilitatea de a se exprima. Noul proiect scenaristic se petrece în trei ani şi va fi turnat în Bulgaria, de un cineast din această ţară. Al doilea scenariu, pentru care mai căutăm încă fonduri, este gata şi va fi turnat în Germania. Acţiunea se petrece din nou în doar douăzeci şi patru de ore.

Rep.: Mai este un aspect, victimizarea. Găsesc că este o altă dominantă tematică proprie textelor scrise pentru cinematograf.

R. R.: Sînt, de pildă, experienţe comune, similare în diverse ţări, legate de familie şi de emigrări. Atît eu, cît şi Melissa, am parcurs asemenea drumuri. Despre mine se spune că mă aflu mult în străinătate, dar stau, de fapt, mai tot timpul la Bucureşti. Melissa a părăsit Olanda de vreo cinci ani. Lucrează în diferite locuri din lume, iar cînd revine la Amsterdam, are sentimentul apartenenţei la un nucleu familial, dar în acelaşi timp, apar şi dificultăţi ale întoarcerii şi ale reintegrării. Iulia, de pildă, este mult mai bine „înşurubată” în mediul ei decît sora ei mai mare, Felicia. Iulia este o mare forţă, aparţine parcă mai mult propriei familii decît Felicia.

Rep.: Aş dori să vă întreb acum cîte ceva în legătură cu naşterea filmului „Felicia, înainte de toate\". Aţi fost prezent la Cannes, în 2008, la Atelier. Cum a mers?

R. R.: Bine. Atelier este un spaţiu care facilitează contactele cu producătorii. Soarta acestui film s-a decis, într-adevăr, la Cannes. Acolo am avut prima discuţie, hotărîtoare, cu reprezentantul „Frakas productions\", şi tot acolo am stat de vorbă, prima oară, cu Michel Reilhae, directorul de la „Arte\". Cu acesta ne-am reîntîlnit la Cluj Napoca, la TIFF, unde am perfectat o serie de lucruri. Cannes-ul se poate spune că a purtat noroc acestui film şi a contribuit la debutul nostru, al meu şi al Melissei, în lungmetrajul artistic.

Rep.: Cum vedeţi viitorul apropiat al noului val românesc?

R. R.: Eu unul cred că s-a terminat. Cred că este deja în afara modei care l-a produs.

Rep.: Eu aş zice că s-a terminat doar o etapă a drumului lor. Îi aşteaptă pe fiecare noi direcţii. Care dintre filmele tinerilor cineaşti afirmaţi furtunos în acest deceniu, şi el pe sfîrşite, apreciaţi că îi exprimă cel mai bine şi care va avea şansele de a rezista în timp?

R. R.: Fără îndoială, „Moartea domnului Lăzărescu\". Îl consider cel mai bun film al noului val şi poate, nu doar ale acestei perioade. Este o creaţie care nu se demodează, iar Cristi Puiu este un superregizor.