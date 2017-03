Consilier al lui Trump, cercetat penal pentru fraudare la înregistrarea votului

Steve Bannon, consilier prezidenţial pentru strategie al Administraţiei Trump, este anchetat pentru că a fost înregistrat la vot la două adrese diferite, informează presa americană. Stephen Bannon s-a înregistrat să voteze în New York, înainte de alegerile prezidențiale din New York, după ce presa a vehiculat că el ar fi deja înregistrat să voteze la adresa unei case vacante din Florida, unde locuise cândva fosta sa soție. Acesta a închiriat anterior casa pentru fosta sa soție, Diane Clohesy, declarând însă proprietarului că el locuiește la acea adresă, dar călătorește foarte mult. El a rămas totodată înregistrat la vot în statul Florida, deși nu și-ar fi exprimat votul în acel stat, fapt ce ar putea scădea șansele ca el să fie pus sub acuzare. Prezentarea unor informații false pe un formular de înregistrare a votului reprezintă o crimă de gradul al treilea în statul Florida și este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare. Bannon a fost mai târziu scos de pe listele electorale din Florida, pentru că era înregistrat în două locuri.