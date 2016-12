Consilier judeţean implicat într-un accident rutier

Declaraţii în contradictoriu în cazul unui accident rutier petrecut ieri, în jurul orei 11.00, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, din municipiul Constanţa. Ecaterina Prodan, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), este acuzată că ar fi lovit o fetiţă pe trecerea de pietoni, după care ar fi plecat de la locul impactului. Femeia de 66 de ani spune, însă, că accidentul nu a avut loc. Potrivit anchetatorilor, Ecaterina Prodan s-a deplasat ieri, la volanul unui autoturism marca Dacia, cu numărul de înmatriculare CT 21 ECA, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, în banda nr. 3, dinspre strada I.G. Duca spre strada Poporului. Ajunsă în zona Liceului de Artă, spun oamenii legii, aceasta ar fi acroşat o fetiţă de zece ani care traversa şoseaua pe trecerea de pietoni. Conform anchetatorilor, după producerea accidentului, şoferiţa ar fi plecat. Fetiţa i-ar fi spus mamei sale ce a păţit, iar femeia a sunat la 112 şi a dus-o pe copilă la spital, aceasta fiind rănită uşor. Şoferiţa a fost identificată şi, ulterior, găsită de poliţiştii de la Rutieră, în zona Tomis III. Ecaterina Prodan a fost testată cu aparatul Drager, însă rezultatul a ieşit negativ. Femeia a fost escortată la sediul Poliţiei Rutiere Constanţa, pentru audieri.

DOSAR PENAL Ecaterina Prodan spune că incidentul s-ar fi petrecut cu totul şi cu totul altfel. “Eu eram oprită la trecerea de pietoni şi, după ce au trecut pietoni, au mai traversat două fete, care se îndreptau spre parc. Ceilalţi şoferi s-au pus în mişcare. În momentul în care eu mă pregăteam să pornesc, a apărut brusc o fetiţă care s-a împiedicat, a căzut lângă maşină şi s-a sprijinit în mână, după care şi-a continuat drumul. În acel moment am coborât geamul şi am întrebat-o de ce aleargă pe trecerea de pietoni, însă ea a fugit. Cred că în momentul în care a început să traverseze strada, a luat-o prin spatele celorlalte maşini, deoarece şoferii plecaseră de pe loc. Când a ajuns în dreptul autoturismului meu, s-a împiedicat. Pentru că nu am atins-o cu maşina, am plecat, fără să mă gândesc să sun la 112”, a declarat Ecaterina Prodan. După ce au identificat-o pe şoferiţă, oamenii legii au mers mai întâi la domiciliul acesteia. “Soţul meu este bolnav şi, când a văzut Poliţia la uşă, s-a speriat foarte tare, mai ales când i-au spus că am avut un accident şi că am fugit. Poliţiştii m-au sunat. Eu mă aflam la Ambulatoriul de Specialitate TBC şi mi-au spus să rămân acolo până la sosirea lor”, a adăugat şoferiţa. Ecaterina Prodan s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie. Cazul a ajuns în atenţia procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, care vor stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.