Consilier local propus pentru excludere

Componenţa Consiliului Local Ovidiu s-ar putea modifica dacă Organizaţia Judeţeană a PSD va accepta propunerea de excludere din partid a consilierului local PSD Cătălin Ioniţă. La sfârşitul săptămânii trecute, la nivelul Organizaţiei Orăşeneşti Ovidiu a avut loc Biroul Local, având pe ordinea de zi 17 puncte. Cele mai multe dintre ele s-au referit la chestiuni strict organizatorice în interiorul organizaţiei. Cel mai discutat punct a fost cel al propunerii de excludere din organizaţie a consilierului local Cătălin Ioniţă, care, dacă pierde sprijinul politic, iar propunerea de excludere este validată de către Biroul Judeţean al PSD, îşi pierde şi calitatea de consilier local. Preşedintele organizaţiei orăşeneşti Ovidiu, primarul George Scupra, a declarat că în cadrul şedinţei de partid a fost prezentat un referat în care se explică motivele pentru care Cătălin Ioniţă trebuie sancţionat. „În primul rând, Cătălin Ioniţă a încălcat prevederile statutului PSD, în sensul că în cadrul şedinţelor de Consiliu Local a avut o altă opinie faţă de ceea ce se stabilise în cadrul şedinţelor USL. De asemenea, în ultima perioadă, Cătălin Ioniţă a adus un grav prejudiciu de imagine PSD Ovidiu prin ieşirile în mass-media şi acuzele aduse fără argumente. Sunt doar câteva din acţiunile consilierului local PSD care au adus prejudicii de imagine partidului. În urma discuţiilor şi a propunerilor de sancţiuni, s-a luat decizia propunerii de excludere din partid”, a declarat George Scupra. Acesta a precizat că propunerea de excludere împreună cu toate documentele au fost depuse la Organizaţia Judeţeană, care va decide dacă Ioniţă va rămâne sau nu în PSD. De cealaltă parte, consilierul local acuzat că a adus prejudicii de imagine partidului a spus că a participat la şedinţa în care s-a propus excluderea sa din partid. „Mi-am spus punctul de vedere, dar nu am de unde să ştiu dacă tot ce am spus eu a fost consemnat în procesul-verbal al şedinţei, pentru că nu am putut intra în posesia lui. Cu siguranţă, voi ataca la forurile superioare ale partidului decizia organizaţiei PSD Ovidiu”, a declarat Cătălin Ioniţă.