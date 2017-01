Consilier ANAF, arestat pentru o mită de aproape două milioane de euro

Consilierul superior în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) Nicolae Adrian Gavrilă, a fost arestat, ieri, de Curtea de Apel Bucureşti, pentru că a pretins mită, în decurs de patru ani, de 1.800.000 de euro. Alături de el a fost arestat şi avocatul bucureştean Marius Stăncescu. Cei doi sunt acuzaţi de trafic de influenţă. În cadrul audierii celor doi, de către instanţă, au fost indicate numele lui Sorin Blejnar, şeful Fiscului din România, şi cel al lui Viorel Comăniţa, şef interimar al Vămilor. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) spun că, în perioada 2007-2008, Gavrilă, în calitate de consilier în cadrul ANAF, a primit de la denunţătorul italian Antonellor Celestini 120.000 de euro. Scopul acestei şpăgi a fost acela ca angajatul ANAF să intervină pe lângă factori de decizie din cadrul ANAF asupra cărora avea influenţă, pentru a nu se recurge la blocarea conturilor firmei la care denunţătorul era acţionar. În caz contrar, exista riscul blocării conturilor de către ANAF din cauza neplăţii TVA la termen, către stat. În 2008, Gavrilă a pretins de la acelaşi denunţător 400.000 euro pentru a interveni pe lângă o persoană cu funcţie de conducere la Administraţia Naţională a Vămilor (ANV), pe lângă care lăsase să creadă că are influenţă, astfel încât să fie efectuat transferul unei cantităţi de 960 tone tutun din România în Italia, fără plata accizelor aferente. În noiembrie 2010, Gavrilă a pretins 200.000 euro pentru a interveni pe lângă aceeaşi persoană cu funcţie de conducere la ANV, în vederea ridicării sechestrului de pe tutunul aflat în porturile Constanţa şi Giurgiu. Anchetatorii mai spun că, în august 2009, Stăncescu a primit de la acelaşi denunţător 50.000 euro, prin intermediul SC AMERISCO ENTERPRISES LTD - societate de tip off shore, pentru a interveni pe lângă comisari din cadrul Gărzii Financiare - Comisariatul General. El a lăsat să se creadă că are influenţă pe lângă aceştia şi a promis să îi convingă să nu constate, cu prilejul unei verificări la firma la care denunţătorul era acţionar, fapte de evaziune fiscală şi de contrabandă. Povestea s-a repetat în noiembrie 2010, când Stăncescu a pretins denunţătorului 30.000 de euro din care a primit numai 21.000 euro. În aceeaşi lună a anului trecut, Stăncescu Marius-Cătălin a acceptat promisiunea denunţătorului ca, prin intermediul său, să se remită suma de un milion de euro unei persoane din conducerea ANAF, pretinzând pentru sine, în contul intervenţiei, un procentaj de 10%. În schimb, denunţătorul urma să înfiinţeze o fabrică de ţigarete care să funcţioneze clandestin, ferită de controalele ANAF. Apărătorul lui Marius Stăncescu a declarat, la ieşirea din sala de judecată, că DNA nu ar avea probe în legătură cu acuzaţiile pe care le face. Avocatul a explicat că, în opinia sa, procurorii ar încerca în acest fel să ajungă la şeful ANAF, Sorin Blejnar. Avocatul a susţinut că toate aceste denunţuri făcute de cetăţeanul italian ar fi fost făcute pentru că acesta să beneficieze de o reducere a pedepsei în eventualitatea în care va fi trimis în judecată în dosarul intrumentat de procurorii anticorupţie pe numele său. Omul de afaceri Antonello Celestini, care l-ar fi denunţat pe Nicolae Gavrilă, a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2010, pentru evaziune fiscală, alături de fostul secretar de stat în MFP Graţiela Iordache, în cazul Galaxy Tobacco. Potrivit DNA, evaziunea fiscală în acest caz a fost de 186.173.777,29 de lei (aproximativ 44 de milioane de euro).