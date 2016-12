Consilieri prezidenţiali, cu maşinile de serviciu la Mişcarea Populară

Consilierii prezidenţiali Cristian Diaconescu, Sebastian Lăzăroiu şi Daniel Funeriu nu suportă să se deplaseze oricum, dat fiind că sunt angajaţi la Cotroceni. Ei s-au dus, miercuri, la lansarea filialei Mişcării Populare - Galaţi cu maşinile oficiale, trei autoturisme Mercedes, pe care le-au parcat în curtea Muzeului de Ştiinţe ale Naturii unde se desfăşura evenimentul. În conferinţa de presă care a urmat dezbaterii între conducerea fundaţiei şi susţinătorii din Galaţi, jurnaliştii i-au întrebat pe Lăzăroiu şi pe Diaconescu de ce au venit la manifestare cu maşini care aparţin Administraţiei Prezidenţiale. Oficialii au evitat un răspuns concret. Bogdan Oprea, purtătorul de vorbe al lui Băsescu, a găsit… o explicaţie pentru modul în care toacă oamenii preşedintelui bani publici: \"Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a SPP, care are caracter secret, pentru consilierii prezidenţiali care au rang de miniştri, ca şi pentru toţi ceilalţi miniştri, se asigură protecţie SPP pentru deplasările lor. Acestea se fac cu maşini verificate de SPP şi aflate sub protecţia Serviciului. Acest lucru este valabil pentru orice fel de deplasări, protecţia fiind permanentă, 24 de ore din 24\". (A.M.)