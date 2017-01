Consilierii din Medgidia au acoperit găurile din bugetul pe 2014

13:51:28 / 13 Ianuarie 2015

Suportati domnilor consilieri

Poate cu acest prilej consilierii locali realizeaza printre altele,si efectul salariilor exagerat de NESIMTITE atribuite intregii gasti de babuini prin care le rasplateste : prostia ,impertinenta ,lipsa de caracter ,impotenta in realizarea unor obiective necesare orasului si tot raul pe care l-au provocat multor salariati ai societatii care nu erau de teapa lor si nu aveau culoare lor .Mai mult toti acesti devoratori ai banului public ,il ataca forte virulent pe primar de cele mai mule ori in mod mincinos , in mintea lor ne putind realiza contributia esentiala a acetuia la avantajele materiale total nemeritate si in dispret pentru banul public pe care le primesc. In ultimii ani primaria ainregistrat excedent bugetar consistent ,in conditiile in care finanta si lucrari importante si vizibile in oras ,dar cu oameni copetenti si normal retribuiti. Acesta este efectul decziei primarului de a lasa realizarea unor probleme importante si cu mare vizibilitate si efect social in miinile nepricepute si malefice ale adjunctului. Daca nu intelege aceste lucruri pimarul va suporta consecintele ,in calitate de ordonator de credite ,si nu incometentii care au provocat deciziile paguboase si pe care el mai mult sau mai putin tacit si l-ea insusit. Deci ATENTIE......