Consilierii locali PD-L din Constanţa nu ştiu ce votează

Pedeliştii constănţeni au început campania electorală cu mai bine de o lună înaintea demarării oficiale a acesteia. Şi pentru că de sus, de la preşedintele Boc, a venit ordinul de „atac la jugulara adversarului“, reprezentanţii PD-L Constanţa nu fac altceva decît să respecte cu sfinţenie ordinele. Şi fac asta nu pentru că Boc s-ar supăra pe ei, ci pentru simplul fapt că nu ştiu să ducă o campanie modernă, fără atacuri la adresa adversarilor politici. Este mult mai simplu să sublinieze cît de negru şi urît este competitorul decît să spună ce buni sînt ei şi ce pot face pentru a le merge constănţenilor mai bine. Ieri, doi dintre candidaţii PD-L pentru parlamentare, Daniel Florea şi Maria Stavrositu, au decis să înceapă campania print-un atac la autorităţile locale. Candidat în colegiul 3 senatorial, Daniel Florea a solicitat conducerii administraţiei locale suspendarea sau demiterea din funcţie a conducerii RADET. Motivele ar fi slaba gestiune financiară dar şi acuzaţiile DNA la adresa conducerii RADET. Regia autonomă este subordonată Consiliului Local Municipal (CLM) Constanţa care este şi acţionar unic. Reamintim că DNA a cerut aleşilor locali să se constituie parte civilă în acest proces, însă consilierii locali au respins solicitarea DNA, motivînd că, întîi de toate, procurorii DNA trebuie să justifice cu documente acuzaţiile pe care le fac, urmînd ca apoi consilierii să decidă dacă se constituie sau nu parte civilă. Acuzele candidatului pedelist au la bază o serie de informaţii, publice de altfel, obţinute de la Direcţia de Finanţe Constanţa, conform cărora RADET are datorii de 170.778.122 lei din care: 148.000.000 lei debit către Electrocentrale Constanţa şi 22.778.122 lei obligaţii către bugetul de stat. Despre aceste datorii la care face referire candidatul Daniel Florea trebuie precizat că valoarea reprezintă, în fapt, o datorie istorică pe care Regia a acumulat-o pînă la 31 decembrie 2003, începînd cu 1998. Directorul general al RADET, Ilie Rachieru, declara,săptămîna trecută, că datoria către CET Constanţa (sucursala ELCEN) nu poate fi susţinută din ceea ce RADET are de recuperat, dar a explicat faptul că RADET Constanţa s-a angajat să vireze în conturile CET Constanţa cea mai mare parte a sumelor încasate fie de la societăţi, populaţie sau din restanţele financiare pe care Guvernul României le are către RADET Constanţa. “70% din încasările zilnice ale RADET merg către ELCEN. Mai mult ce putem face? Sînt datorii istorice, dar încercăm să achităm eşalonat. Pentru a exemplifica ritmul accelerat al plăţilor pe care le face RADET Constanţa, precizăm că, în 2008, pînă la această dată, RADET a plătit factura curentă către Electrocentrale într-un procent de peste 114% după cum urmează: energie termică facturată către RADET Constanţa - 74.169.157 lei; energie termică plătită de RADET Constanţa - 84.561.486 lei”, declara Ilie Rachieru. Un alt aspect pe care consilierul local Cătălin Filişan i l-a imputat ieri lui Rachieru este acela că locuitorii Constanţei vor plăti mai mult pentru căldură în această iarnă, afirmînd că a votat împotriva acestui proiect de hotărîre, adoptat în ultima şedinţă a CLM, dînd dovadă astfel că habar nu are despre ceea ce s-a votat în ultima şedinţă de consiliu. Filişan nu a fost în stare să precizeze de ce şi cu cît a fost majorat preţul la gigacalorie. Îi reamintim consilierului pedelist că, în ultima şedinţă, CLM Constanţa a aprobat majorarea preţului de distribuţie al gigacaloriei furnizate prin punctele termice ale RADET Constanţa. Ceea ce nu ştie Filişan este faptul că tariful a crescut de la 67,20 lei, la 90 lei, fără TVA, cu menţiunea că, în ultimul an şi jumătate, preţul de distribuţie al energiei termice nu a fost majorat. Cel mai important aspect al hotărîrii adoptate de consilierii locali este însă acela că preţul pe care populaţia îl va plăti pentru gigacalorie rămîne acelaşi, adică 119 lei, diferenţa de preţ, prin cumularea preţului de producţie impus de CET Constanţa şi cel de distribuţie al RADET, care se ridică la peste 200 de lei, fiind suportată de la bugetul local. „Populaţia trebuie să stea liniştită, pentru că nu va plăti nimic în plus. Este o majorare care nu se va resimţi în buzunarele constănţenilor”, declara la vremea respectivă directorul RADET Ilie Rachieru. Şi ar mai trebui să ştie ceva Cătălin Filişan înainte de a face declaraţii războinice: faptul că, la ora actuală, locuitorii municipiului Constanţa plătesc cel mai mic preţ la gigacalorie din ţară.