Consilierii migratori ar trebui să rămână fără mandat, nu și primarii?!

10:23:56 / 30 Ianuarie 2015

asa este

ordonanta nu a produs efecte decat pentru o perioada determinata. la sesizarea CCR aceasta nu mai opera. nu se poate reveni la situatia initiala decat intr-un singur fel. fuunctiile de demnitate publica considerate ocupate abuziv, sa fie atacate in instanta in mod individual. deci fiecare migrator . cu sanse legale insa minime. dezbaterea unui asemenea dosar se poate prelungi pana in toamna unului viitor, cand vor fi alegeri, deci va disoarea obiuectul actiunii. fraierii trambiteaza prin presa ca sa se afle in treaba. ce daca sunt mari scule de partid. tot incompetenti, din punct de vedere juridic, reaman.