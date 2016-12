Consilierii Negrea şi Moldovan, atac la „colegul” Iorguş

Acuzaţi că din cauza lor au fost atacate în contencios administrativ toate hotărârile Consiliului Local Mangalia din luna decembrie, consilierii locali Ioan Negrea şi Dan Moldovan doresc să clarifice câteva aspecte ale situaţiei create. Dan Moldovan spune că a avut şi calitatea de preşedinte în şedinţa din 23 decembrie 2010 şi consideră că imaginea sa de om politic, dar şi de locuitor al municipiului Mangalia, a fost afectată. „Principalul vinovat de blocajul în care se află administraţia locală este Zanfir Iorguş, ale cărui „bocete” s-au făcut auzite sâmbătă, 29 ianuarie 2011, după lucrările Forumului Naţional de Turism de la Mamaia. Urmările acestor bocete s-au văzut luni, când s-au transformat în acţiunea prefectului judeţului Constanţa de a ataca în contencios administrativ toate hotărârile adoptate de CLM în şedinţa de la sfârşitul anului trecut. Regretăm faptul că Instituţia Prefectului judecă cu măsuri diferite aşa-zisa pierdere a calităţii de membru PDL de către noi. Probabil cântarul său nu are aceleaşi greutăţi cu care măsoară situaţia din Consiliul Local de la Mangalia cu cele cu care cântăreşte situaţia de la Techirghiol sau Năvodari. Mai mult, prefectul judeţului Constanţa implică instituţia pe care o reprezintă în acte politice, fapt care constituie o premieră în România. Cunoaştem frustrările şi ura acumulată de Zanfir Iorguş de la pierderea alegerilor locale, dar nu îl credeam în stare să ajungă până la a bloca proiecte de dezvoltare a municipiului Mangalia pentru această vendetta personală. Îi aducem aminte deputatului Iorguş că noi, consilierii Ioan Negrea şi Dan Moldovan, nu ţinem de aceste posturi de aleşi locali, dar nici nu îl vom susţine în demersurile sale pentru împlinirea planului său diabolic pe care îl urzeşte de trei ani, pentru a bloca toate proiectele de dezvoltare a oraşului. El încă nu înţelege că în iunie 2008 cetăţenii municipiului Mangalia l-au trimis definitiv acasă?!”, au spus cei doi într-un comunicat de presă. De asemenea, consilierii locali Ioan Negrea şi Dan Moldovan îi aduc aminte „acestui personaj negativ din viaţa politică şi socială a Mangaliei (Zanfir Iorguş) că am făcut parte din Biroul Permanent al PDL Mangalia în aprilie 2009, având funcţia de vicepreşedinţi şi am fost de acord cu primirea lui Vasile Iorga în partid, el venind de pe listele PNL. Acesta a continuat să voteze hotărâri ale CLM. Corect ar fi ca prefectul să anuleze şi acele hotărâri! Ni se pare înjositor ca tocmai Iorguş să facă apel la respectarea legii! Uită cu neruşinare că tocmai el nu este în măsură să solicite respectarea legii atunci când implică pentru prima dată în România instituţia Prefectului în acte politice locale”, se mai precizează în comunicat. „Atragem atenţia că implicarea directă a Instituţiei Prefecturii în această dispută politică locală nu va face altceva decât să blocheze proiectele derulate în interesul cetăţenilor Mangaliei. Considerăm că, în momentul de faţă, noi suntem mai mult membri PDL decât Zanfir Iorguş! Noi nu am zgâriat uşile altor partide, aşa cum a făcut el în 2008 la uşa PSD sau la alegerile prezidenţiale din 2009, la uşa PNL. Acesta a continuat să participe şi să voteze hotărâri în cadrul şedinţelor de CLM. Drept urmare, calitatea de membri nu am pierdut-o prin simpla semnătură a lui Iorguş pe un document. Avem drepturi, conform statutului partidului, dar, din păcate, pentru el, statutul este o simplă bucată de hârtie, fără nicio importanţă. Acest frustrat pe nume Zanfir Iorguş a recurs şi la ameninţări la adresa unor colegi din comisiile de specialitate ale Primăriei Mangalia, a încercat să facă presiuni asupra lor mai ales de când aceştia nu au mai ţinut cont de impunerile lui”, au mai afirmat Negrea şi Moldovan.