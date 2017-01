Consilierul guvernatorului BNR crede că leul are şanse de apreciere

Estimarea Comisiei Europene (CE) privind deficitul bugetar al României în 2009, de 7,5% din PIB, va produce \"un mic seism\", a afirmat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. \"Comisia Europeană vine şi spune, aşa, dintr-o dată, că voi (România - n.r.) o să aveţi un deficit bugetar de 7,5% din Produsul Intern Brut. Această cifră va produce un mic seism. Aşteptăm să vedem ce garanţii ne oferă Guvernul în tabloul exact pe venituri şi cheltuieli\", a spus Vasilescu. CE estimează că, în 2009, deficitul bugetar al României va depăşi cu 2,25% nivelul şi aşa inflamat atins anul trecut - de 5,25% din PIB (cu indulgenţă UE ar fi acceptat ca nealarmist un deficit de 3% din PIB); iar pentru anul 2010, CE vehiculează un deficit bugetar de 7,9% şi o creştere economică de 2,5%, reflectînd creşterea nesustenabilă a pensiilor şi impactul reducerii contribuţiilor sociale. În replică, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a declarat că estimarea CE nu este corectă şi că Executivul urmăreşte pentru acest an încadrarea într-un deficit bugetar în jurul a 2% din PIB. Vasilescu a afirmat că nu crede, totuşi, că se va adeveri prognoza CE şi se aşteaptă ca diferenţa dintre prognozele CE şi cele ale autorităţilor de la Bucureşti cu privire la alţi indicatori macroeconomici, cum ar fi PIB-ul, să fie chiar mai mare decît în prezent. Comisia Naţională de Prognoză a revizuit, luni, în scădere, proiecţia cu privire la creşterea economică din acest an, de la 6%, la 2,5% din PIB. Consilierul guvernatorului BNR a încercat să fie optimist în privinţa volatilităţii leului, spunînd că „leul se află în acest moment într-o \"confruntare\" cu celelalte valute, acumulînd foarte multă presiune, însă cursul ar putea avea o reacţie inversă şi s-ar putea întoarce \"ca un pendul\" către niveluri mai joase”. Oficialul BNR a mai afirmat că actualul nivel al cursului dezavantajează persoanele care s-au împrumutat de la bancă în valută, arătînd, însă, că preţul acestuia este \"unul corect\" pentru că reflectă piaţa. El nu a avansat o estimare cu privire la evoluţia cursului, pe fondul incertitudinilor din piaţă. \"Nu ştim foarte multe lucruri despre buget, deşi tocmai am văzut prognoza de 7,5% (din PIB - n.r.) a Comisiei Europene. Sînt foarte multe necunoscute în legătură cu Produsul Intern Brut sau cu salariile, există foatre multe categorii de salariaţi care se aşteaptă la majorări ale veniturilor, dar nu ştim cum va fi productivitatea în 2009. Ştim, însă, că vor fi presiuni, dar nu ştim cînd va plesni cazanul. Cît timp se deschide supapa şi cazanul nu plezneşte, cursul este corect\", a continuat Vasilescu. Întrebat cînd este de aşteptat o intervenţie din partea BNR, el a precizat că banca centrală nu-şi comentează intervenţiile. \"Ca să fie eficiente, intervenţiile trebuie să fie surprinzătoare. Însă nu e corect ca BNR să intervină pe piaţă să sprijine leul cu scopul de a sprijini pe cei care au datorii în valută. Pentru o astfel de măsură, o bancă centrală ar fi descalificată\", a afirmat Vasilescu, explicînd că Banca Naţională a îndemnat, de-a lungul timpului, la angajarea de credite în moneda naţională.