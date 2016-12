Consilierul prezidenţial Alexandrina Gătej a demisionat

În noaptea dintre ani, atunci când tot românul era cu gândul la şampanie, la piftie sau la curcan, consilierul prezidenţial Alexandrina Gătej a găsit momentul potrivit să-şi dea demisia de la Cotroceni. De ce atunci? Dacă ar fi fost scrisă demisia în orice altă zi ar fi iscat valuri de comentarii. Aşa, o demisie scrisă în 31 decembrie scapă atenţiei, deoarece oamenii sunt mult prea ocupaţi cu sărbătorile. Consilierul prezidenţial Alexandra Gătej a fost recrutată de Securitate în septembrie 1989, sub numele conspirativ “Florina”, pentru eventuale misiuni de contrainformaţii în sectoarele economice, însă se spune că nu a dat nicio informare ofiţerilor, astfel că CNSAS a decis că nu poate fi considerată colaborator. Ea a încercat să ofere presei o explicaţie “nevinovată”, susţinând că decizia foarte clară a Consiliului Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii (CNSAS) de necolaborare a sa cu Securitatea a generat un mod de abordare publică speculativ şi denigrator, care i-a adus importante prejudicii atât ei, cât şi familiei sale. Da, legal, nu a colaborat cu fosta Securitate, această instituţie de tristă amintire, însă omeneşte este jenant, mai ales că avea o funcţie în aparatul prezidenţial. Şi mai există un aspect important aici: Securitatea nu alege orice om de pe stradă pentru a-i fi colaborator şi căreia să-i dea şi un nume conspirativ, doar aşa, de amorul artei. Trebuie să fie o persoană de încredere, care să corespundă anumitor criterii. După 21 de ani de când Gătej a semnat acel angajament aflăm că cei de la Securitate erau de fapt nişte aiuriţi care îşi pierdeau timpul recrutând la întâmplare persoane de care nu aveau nevoie! Le dădeau nume conspirative si acceptau inactivitatea lor!

În 14 decembrie, preşedintele Traian Băsescu a fost întrebat de jurnalişti dacă îi va cere demisia lui Gătej, dat fiind angajamentul ei cu fosta Securitate. Băsescu a făcut pe “niznaiul” şi a susţinut că nu ştie nimic despre subiect şi că va discuta cu aceasta. O fi discutat, n-o fi discutat, Dumnezeu ştie! Nici nu mai contează acum. Tocmai am scăpat de un an teribil, anul în care mulţi români au pierdut nu numai bani şi slujbe, ci şi speranţa şi ultima fărâmă de încredere în cei care îi conduc sau cei care ar putea să le conducă destinele de prin palatele de la Bucureşti. Şi dacă ne uităm la ce persoane se învârt în jurul aparatului prezidenţial, mai că ne vine să emigrăm.