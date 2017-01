Consiliu Local al copiilor, la Năvodari

Locuitorii mai mici ai oraşului Năvodari s-au prezentat ieri la vot pentru a-şi alege componenţa Consiliului Local (CL) al copiilor. Evenimentul a avut loc la iniţiativa Primăriei şi Consiliului Local Năvodari, în parteneriat cu Centras şi cu Asociaţia Master Forum. Proiectul are o vechime de doi ani în cadrul administraţiei publice locale, fiind votat în 2004 de către CL, dar a prins viaţă abia acum, fiind sprijinit de Ministerul Educaţiei şi Tineretului, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean. Alegerile pentru noul consiliu local din oraş s-au desfăşurat la cele trei şcoli generale din Năvodari, micii consilieri urmînd să facă parte din clasele a V-a şi a VI-a. Un grup de voluntari de la Grupul Şcolar “Lazăr Edeleanu“ a organizat alegerile, iar electoratul a fost format din 714 elevi ai claselor a V-a şi a VI-a. Pentru funcţia de consilieri au candidat 103 elevi, dar numai 15 dintre aceştia au devenit, în urma votului, consilieri locali. La acţiune au fost invitaţi cu titlul de observator Marie Cristine Abiska, de la organizaţia “Jeunesse et Reconstruction“ din Franţa şi reprezentanţi ai Consiliului Copiilor şi Tinerilor din Hîrşova, Ploieşti, Focşani şi Bucureşti. Componenţa CL a fost aleasă în cadrul unui proiect naţional PAL-TIN (Participarea Tinerilor la Administrarea Locală), derulat din 1994 în România, proiect în cadrul căruia au luat fiinţă cca. 90 de consilii pînă în prezent. “S-a materializat o dorinţă mai veche de înfiinţare a unui CL al copiilor. Sperăm să fie o altă modalitate de a comunica, în primul rînd, cu copiii oraşului, iar în al doilea rînd, cu locuitorii. Prin intermediul copiilor putem aduce la cunoştinţa locuitorilor ce s-a făcut şi ce se poate face în oraş. Sper ca acest CL al copiilor să vină cu proiecte realizabile şi să aibă susţinerea consilierilor locali“, a declarat primarul Tudorel Calapod. El a adăugat că îi va sprijini şi chiar le va da de lucru micilor consilieri. La rîndul său, coordonatorul acţiunii din partea asociaţiei Master Forum, Ion Olteanu, a spus că prin acest proiect se formează viitorii cetăţeni şi chiar viitorii funcţionari ai administraţiei publice locale: “La început, administraţiile locale au avut reţineri în ceea ce priveşte proiectul nostru, dar acum observ cu plăcere că primăriile vin cu astfel de propuneri, ca în cazul Primăriei Năvodari. Copiii s-au mobilizat foarte bine şi cu entuziasm şi sper să îşi păstreze acest entuziasm şi în activităţile pe care le vor derula în viitor“. Consiliul Local al copiilor va avea un mandat de doi ani.