Consiliul Concurenţei a dat amenzi de 15 ori mai mari decât în 2009

Consiliul Concurenţei a dat în acest an amenzi în valoare de 131,9 milioane lei, de 15 ori mai mari decât cele aplicate în 2009, de 8,7 milioane lei, a declarat ieri Bogdan Chiriţoiu, preşedintele CC. Diferenţa mare faţă de amenzile aplicate anul trecut se datorează sancţiunii de 103,3 milioane lei aplicate Poştei Române. În acest an au mai fost amendate Raiffeisen Bank SA, cu 14 milioane lei, pentru furnizarea de informaţii inexacte în cadrul investigaţiei privind piaţa românească a serviciilor bancare şi interbancare, 14 agenţi economici de pe piaţa administrării fondurilor de pensii obligatorii (cu 5,2 milioane lei), şapte companii care au participat cu oferte trucate la licitaţia organizată în 2008 de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), în vederea atribuirii biletelor de tratament balnear în staţiunea Băile Olăneşti (cu 4,2 milioane lei), CECCAR (cu 4,05 milioane lei), pentru fixarea tarifelor practicate de membrii săi, şi cinci service-uri auto din Slobozia (cu 1,09 milioane lei), pentru înţelegeri anticoncurenţiale de tip cartel privind fixarea tarifelor. Totodată, în 2010, Consiliul Concurenţei a finalizat 18 investigaţii şi a declanşat alte 24. CC are în prezent 64 de investigaţii în desfăşurare. Dintre cele declanşate în acest an, cele mai importante sunt investigaţia de pe piaţa ţigaretelor, care vizează o posibilă înţelegere privind fixarea preţurilor între British American Tobacco România, JT International România şi Philip Morris România SRL, precum şi două investigaţii privind înfiinţarea companiilor energetice Electra şi Hidroenergetica. Bugetul pe 2011 al Consiliului Concurenţei va fi de 35,31 milioane lei, finanţat exclusiv de la bugetul de stat.