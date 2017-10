Consiliul Concurenței, gata să arunce 20 de bombe

Consiliul Concurenței urmează să finalizeze 20 de investigații, în lunile următoare, a declarat, în week-end, președintele autorității, Bogdan Chirițoiu - „Cele mai importante, din punctul de vedere al dimensiunii economice a actorilor implicați, sunt cele legate de zonele de licitații (cum a fost cazul APIA, încheiat de curând). În toamnă, vom pune punct și unui caz privind o presupusă trucare de licitații la Transgaz. Nu este foarte nou, dar este am mers în paralel cu DIICOT“. De asemenea, CC va finaliza și o anchetă privind trucarea de licitații pentru achiziționarea de echipamente electrice de către distribuitorii mari, în special Electrica. Tot până la finele anului Concurența va termina (dar nu va ajunge la o decizie - n.r.) o altă investigație din retail, unde are suspiciuni privind comportamentul unor jucători mari precum Carrefour sau Cora. De asemenea se va pune punct cazului privind firmele de asigurări - „Investigăm presupusul schimb de informații realizat în interiorul uniunii naționale a companiilor de asigurări“. Totodată, pe partea de investigații sectoriale, CC a demarat o analiză cu privire la modalitatea în care se stabilește prețul apei, în urma plângerilor venite de la companiile din energie, nemulțumite de creșterea continuă a tarifului. De asemenea, cât de curând, CC va face publice analizele din piața pachetelor de servicii multiplay (combinația de servicii de telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu și Internet) și din cea a lemnului. „Totuși, cea mai importantă analiză lansată în 2017 a fost cea din piața carburanților. Ne-a surprins să vedem că prețurile fără taxe au o ușoară creștere față de media Uniunii Europene și am vrut să înțelegem ce se întâmplă. Vom finaliza această investigație în 2018“, a conchis Chirițoiu.