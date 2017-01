Consiliul de Etică al Spitalului Judeţean, fără activitate

Foarte mulţi dintre pacienţii care au fost internaţi în Spitalul Clinic Judeţean Constanţa au avut multe lucruri de reproşat cadrelor medicale. Unii dintre aceştia au susţinut că nu au fost îngrijiţi corespunzător, alţii că li s-a vorbit urît. Au existat şi voci care au afirmat că li s-au pretins sume mari de bani contra unor servicii medicale, însă nu a fost înregistrată nicio plîngere oficială. Totuşi, pentru a fi siguri că aceste cazuri vor putea fi rezolvate în momentul semnalării lor, conducerea unităţii sanitare a decis înfiinţarea unui Consiliu de Etică. “Consiliul este condus de medicul cu cel mai mare grad universitar, fiind vorba de prof.univ.dr. Mariana Aşchie. Din Consiliu mai fac parte şi directorul de îngrijiri medicale, dr. Bogdan Cîmpineanu, un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică şi un secretar, fără drept de vot. Trebuie menţionat că această comisie nu are rol punitiv. Desemnarea nominală a membrilor se face de către comitetul director al spitalului”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Florian Stoian. Consiliul de etică are următoarele atribuţii: analizează cazurile de încălcare ale normelor de conduită în relaţia medic-pacient-asistent, sesizează organele abilitate ale statului în cazul în care se constată încălcări ale normelor deontologice, analizează sesizările care se referă la cazurile în care cineva a fost nevoit să plătească informaţiile referitoare la starea unui pacient internat în unitatea spitalicească, dar şi condiţionarea actelor medicale. De asemenea, Consiliul de etică are rolul de a supraveghea respectarea demnităţii umane a pacienţilor aflaţi în faze terminale ale bolii şi propune măsuri profesionale pentru acordarea de asistenţă medicală.

Deşi unii pacienţi susţin că aceste reguli au fost încălcate, niciun caz nu a ajuns în faţa acestui Consiliu. Forul s-a întrunit doar de trei ori, la înfiinţarea acestuia, la votarea unor membri şi pentru a analiza cazul unei asistente din cadrul Clinicii de Neonatologie care acuza medicul şef de secţie de incompetenţă. În urma analizării acestui caz, Comisia a decis sancţionarea asistentei, deoarece s-a considerat că a adus acuze nefondate la adresa unui medic şi că a discreditat colectivul secţiei în care lucrează. Consiliului de etică i-a fost expus cazul unui băieţel de cinci ani, din Costineşti, care a murit în ambulanţă, în drum spre spital, unde mergea a doua oară în aceeaşi seară. Părinţii copilului l-au acuzat pe medicul de gardă de moartea copilului şi susţin că acesta a refuzat internarea micuţului, deşi se afla într-o stare gravă. În acest caz, Comisia nu a putut lua nicio decizie, deoarece rezultatelele necropsiei nu au sosit nici acum de la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici din Bucureşti, deşi copilul a murit în luna ianuarie.